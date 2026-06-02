「JAPAN IDOL SUPER LIVE」公式は2日、公式サイトを通じ、3日に東京・品川で予定されていたライブの開催を延期すると発表した。台風6号の影響。台風6号は3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。

以下、公式発表

6/3(水)に開催を予定しておりました「JAPAN IDOL SUPER LIVE 2026」@ステラボール ULTRA FES公演編につきまして、台風6号接近に伴い、お客様・出演者様・スタッフ・運営関係者の安全確保を最優先に協議した結果、開催を延期させていただくこととなりました。

楽しみにお待ちいただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、安全を最優先とした苦渋の決断となりますことをご理解いただけますと幸いです。

【振替公演】

振替開催日：2026年9月8日（火）

開催会場：品川ステラボール

※開場・開演時間、ご出演者様につきましては、基本的にそのままスライドでの開催を予定しております。

チケットにつきましては振替開催のため、そのまま有効となりますが、

開催日変更による、払い戻しをご希望される方につきましては、別途、当公式Xならびにご出演各運営様からも改めてご案内、お知らせさせていただきます。

万全の環境を整え、改めて9月8日に皆様をお迎えできるよう準備してまいります。

この度は、ご迷惑とご不便をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げますとともに、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。