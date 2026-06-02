愛犬たちと一緒に育ってきた女の子。お気に入りの『プリンセスバッグ』の中身が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で20万回を超えて表示されており、多くの絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：小さな頃から犬と暮らしてきた娘の『プリンセスバッグ』→中身を覗いてみた結果…まさかの光景】

小さい頃から犬と暮らしてきた娘の『プリンセスバッグ』を開けたら…

Xアカウント『@ShihTzu56060644』に投稿されたのは、可愛らしい『プリンセスバッグ』の写真。

この日、投稿主さんが紹介されたのは、娘さんお気に入りの『プリンセスバッグ』の中身。ピンク色でキラキラの宝石が装飾されたまさに『プリンセス』という表現がぴったりな可愛いバッグ。

想定外だった『まさかの中身』に反響

一体どんな素敵アイテムが入っているのか、ティアラか、アクセサリーか…はたまた、可愛らしいハンカチか…なんてイメージをしてしまいそうなものですが、実際は意外なものだったようです。

プリンセスバッグをパカッと開けてみると、そこに入っていたのは…なんと、愛犬たちのドライフード。

娘さんにとって『プリンセスの必須アイテム』は、大好きなワンコたちのご飯だったよう。プリンセスバッグいっぱいに入ったドライフード、共に暮らす愛犬さんたちはもちろん、出会ったワンコに分けてあげる用…なのかもしれませんね。

小さな頃から愛犬たちと暮らしてきた娘さんならではの可愛い発想は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ロイヤルですものね」「出会ったワンちゃんに分けてあげるプリンセス」「いつでもあげられるようにかな」「かわいいですね」「プリンセス優しい」「これは新しい使い方」などのコメントが寄せられています。

ワンコ大家族の賑やかな日常

共に暮らすシーズー夫婦の「むつお」くんと「なごみ」ちゃん、長男「とく」くん、次男「こちゃ」くん、ヨーキー「Wookiee」さん、アメリカンコッカースパニエル「OJARU」さん。

個性とユーモアに溢れたその日常は、それぞれの魅力に溢れておりとても尊いもの。ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースに暮らすそのお姿は日々多くのユーザーに笑顔や癒やしを届けられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ShihTzu56060644」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。