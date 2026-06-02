【クロスワードクイズ】解けるとすっきり！ □に入るひらがなは？ ひんやりおいしいデザートがヒント
移動中や待ち時間などの、ちょっとしたスキマ時間に、言葉のパズルで頭の体操をしませんか？ よく知っているはずの言葉が、一文字隠れるだけで手ごわい謎に変わる、そんなパズルならではの面白さを味わってみてください。
・横の並び：す ＋ □ ＋ ー ＋ □
・縦の並び（左）：あ ＋ □ ＋ す
・縦の並び（右）：ま ＋ □ ＋ り
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▼解説
・あいす（アイス）
・まつり（祭り）
・すいーつ（スイーツ）
正解は「い」と「つ」の2文字でした。縦のラインでは、暑い日に嬉しい「あいす（アイス）」と、にぎやかな掛け声が聞こえてきそうな「まつり（祭り）」が完成します。横のラインは、甘くて幸せな気分にしてくれる「すいーつ（スイーツ）」となります。
慣れ親しんだ言葉をパズルとして紐解く時間は、脳に心地よい刺激を与えてくれます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：す ＋ □ ＋ ー ＋ □
・縦の並び（左）：あ ＋ □ ＋ す
・縦の並び（右）：ま ＋ □ ＋ り
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正解：「い」と「つ」正解は「い」と「つ」でした。
▼解説
・あいす（アイス）
・まつり（祭り）
・すいーつ（スイーツ）
正解は「い」と「つ」の2文字でした。縦のラインでは、暑い日に嬉しい「あいす（アイス）」と、にぎやかな掛け声が聞こえてきそうな「まつり（祭り）」が完成します。横のラインは、甘くて幸せな気分にしてくれる「すいーつ（スイーツ）」となります。
慣れ親しんだ言葉をパズルとして紐解く時間は、脳に心地よい刺激を与えてくれます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)