「まつ毛なっっっが」M!LKメンバー、執事姿オフショットに反響！「お人形さんじゃん」「西洋絵画かと」
新日本製薬「パーフェクトワン フォーカス」の公式X（旧Twitter）アカウントは6月1日、投稿を更新。M!LKの塩崎太智（※崎はたつさき）さんの執事姿のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】M!LK・塩崎太智、執事姿のオフショット
ファンからは「まつ毛なっっっが」「伏し目でまつげの長さが際立ちますねぇ〜」「もう、そのまつ毛に住みたい」や「この角度天才！」「お人形さんじゃん」「びっくりした、西洋絵画かと思った」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】M!LK・塩崎太智、執事姿のオフショット
「びっくりした、西洋絵画かと思った」同アカウントは「パーフェクト執事紹介 Part.1 とにかく明るい愛され執事 塩崎太智さんのオフショット特別公開」と紹介し、塩崎さんのソロショットを投稿。執事をイメージしたスーツと手袋を着用しています。普段は元気はつらつとしたイメージの塩崎さんですが、この写真では儚げな印象です。伏し目になっていることで、横顔の美しさが際立っています。
WEB限定CMに出演塩崎さんと同じくM!LKの吉田仁人さんは、同商品のWEB限定CMに出演。5月27日には、CM動画も公開しています。「とにかく明るい塩崎執事とスマートな吉田執事」の姿をぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)