鈴木奈々、イメチェン新ヘア公開「カラーもめちゃめちゃ気に入ってます！」「お手入れもラク」
タレントの鈴木奈々（37）が2日、自身のインスタグラムを更新。髪を切り、ボブヘアにイメージチェンジした姿を披露した。
【写真】別カット公開！ボブヘアした鈴木奈々
鈴木は「髪を切りましたー」と報告し、新しいヘアスタイルの写真を投稿。「ボブヘアにしました」と明かし、笑顔の絵文字とともに新スタイルへの満足感をにじませた。新ヘアについては「お手入れもラクだし、首元もスッキリ見えてお気に入り」と紹介。さらに「ボブにしてから乾かす時間が短くなって快適〜」と、実用面での変化も明かした。
ヘアカラーにもこだわりがあるようで、「カラーもめちゃめちゃ気に入ってます！」とコメント。お気に入りのボブスタイルとともに、軽やかな近況を伝えている。
この投稿にファンからは「すごく似合ってる！是非メガネ取って全身の雰囲気が見てみたいのでお願いします」「めっちゃ似合ってます かわいい」「良い感じのカラー」などの声が届いている。
【写真】別カット公開！ボブヘアした鈴木奈々
鈴木は「髪を切りましたー」と報告し、新しいヘアスタイルの写真を投稿。「ボブヘアにしました」と明かし、笑顔の絵文字とともに新スタイルへの満足感をにじませた。新ヘアについては「お手入れもラクだし、首元もスッキリ見えてお気に入り」と紹介。さらに「ボブにしてから乾かす時間が短くなって快適〜」と、実用面での変化も明かした。
ヘアカラーにもこだわりがあるようで、「カラーもめちゃめちゃ気に入ってます！」とコメント。お気に入りのボブスタイルとともに、軽やかな近況を伝えている。
この投稿にファンからは「すごく似合ってる！是非メガネ取って全身の雰囲気が見てみたいのでお願いします」「めっちゃ似合ってます かわいい」「良い感じのカラー」などの声が届いている。