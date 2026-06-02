14歳の賢治が詠んだ、いのちの「色」は──わたしの宮沢賢治（歌人・土岐友浩）【NHK短歌】

「NHK短歌」テキストより、短歌の魅力についての解説をご紹介

2026年度『NHK短歌』の講座「わたしの宮沢賢治」では、5人の選者がリレー形式で講師を務めます。

今回は、土岐友浩（とき・ともひろ）さんが選者を務めるテキスト4月号より、「色」をテーマにした宮沢賢治の短歌を紹介します。



賢治の童話は想像力にあふれ、詩はときに難解です。一方短歌では、賢治が見たものや感じたことが、率直なわかりやすい言葉で詠まれていると土岐さんはいいます。

そんな賢治短歌ならではの魅力に触れていきましょう。

いのちを宿す「色」

わたしの宮沢賢治

宮沢賢治は一八九六年、岩手の花巻に質屋の長男として生まれました。前年には日清戦争が終結しています。日本の近代化が加速する一方で、農村部の人々は苦境にあえいでいました。人間は、いかに生きるべきか。賢治は自問しながら童話「銀河鉄道の夜」や詩「雨ニモマケズ」など、いまでも広く読み継がれる作品を書き残しました。



そんな賢治の創作の原点が短歌だったことは、あまり知られていません。盛岡中学校（現在の盛岡一高）に入学した後、十四歳頃から短歌を作るようになりました。同じ中学校の先輩である、石川啄木の影響が大きかったのでしょう。はじめは一人で書きとどめていましたが、盛岡高等農林学校（現在の岩手大学農学部）時代には、学友と文芸同人誌を発行し、作品を発表するようになりました。二十五歳頃までに、計九百首ほどの短歌を詠んでいます。



賢治の生誕百三十年にあたる今年は、平岡直子（ひらおかなおこ）さん、梶原さい子（かじわらさいこ）さん、堂園昌彦（どうぞのまさひこ）さん、内山晶太（うちやましょうた）さんと僕の五人の選者が、それぞれの視点から賢治の歌を鑑賞します。

そらいろのへびを見しこそかなしけれ

学校の春の遠足なりしが

まず紹介したいのが、この一首。賢治十四歳、最初期に詠まれた短歌です。「見し」と「遠足なりし」、過去の体験を表す助動詞「し」が二回使われているところが特徴的で、回想の場面ということになります。



冬眠を越えた一匹の蛇。一読して、印象に残るのが「そらいろ」という鮮やかな色彩描写ですが、いま、目の前に現れた蛇ではなく、記憶のなかの蛇が詠まれているのがポイントではないでしょうか。つまり、短歌という形式に出会ったとき、賢治の胸にありありと浮かんだのが、かつて見た「そらいろのへび」のイメージだったのです。



もしみなさまのお手元に賢治の詩集があれば、ぜひ代表作の詩「春と修羅」を開いてみてください。賢治が「心象スケッチ」と表現した、言葉の一行一行がダイナミックにのたうつレイアウトは、あたかも蛇のようです。賢治の詩的な初期衝動が、もしかしたらこの一首の歌に託されていたのかもしれません。

とりて来し

白ききのこを見てあれば

なみだながるる

寄宿のゆふべ

こちらは賢治十九歳頃の作品です。ただの「きのこ」を見るだけなのに、なぜか涙があふれてしまう。先に引いた歌の「こそ～けれ」は、已然形の係り結びで「かなし」を強調しています。そもそも賢治は、なにを悲しんでいたのでしょうか。この歌が、手がかりになりそうです。



僕はふと、斎藤茂吉（さいとうもきち）のこんな短歌を連想しました。

わが目より涙ながれて居たりけり鶴のあたまは悲しきものを

斎藤茂吉『赤光』

この歌は賢治の「そらいろのへび」とほぼ同時期に詠まれました。丹頂鶴の赤い頭でしょうか。生き物がまとう色を通して「いのち」の悲しみ──を直感したのでしょう。多少の脱線を許してもらえれば、賢治も茂吉も偉大な先人なのですが、きのこや鶴を前にさめざめと泣かずにはいられない二人の姿を思うと、親しみが湧いてきます。

白樺の

かゞやく幹を剝ぎしかば

みどりの傷はうるほひ出でぬ

同じく賢治十九歳頃の作品。「みどりの傷」の生々しさが忘れがたい一首です。樹皮を剝いだのは、実用的な理由もあったかもしれませんが、賢治は白樺の悲しみの声を聞くために、あえてそうしたようにも感じられます。

われもまた

白樺となりねぢれたるうでをささげて

ひたいのらなん

「ねぢれたるうで」は白樺の枝の形容ですが、擬人化を越えた「いのち」そのものへの敬虔（けいけん）さが宿るようです。「ひた」は漢字で「直」と書き「まっすぐに」。結句「いのらなん」の解釈はやや難しく、文法に忠実に読めば、動詞の未然形に接続する助詞の「なむ」は他者への願望を表すので「（誰かに）祈ってほしい」という意味になります。仮に「いのりなん」なら「（自分は）きっと祈るだろう」の意味となり、こちらのほうがわかりやすいかもしれません。ある意味では、この文法的な揺らぎさえ、歌のスケールの広がり、賢治の世界の奥深さに通じる……というのは、さすがにちょっと言い過ぎでしょうか。



今回は賢治の色彩表現に注目して、四首を取り上げました。生前に歌集が刊行されることはありませんでしたが、賢治の短歌は、全集などで読むことができます。これから少しずつ、その奥深さに触れていきたいと思います。

青空を青いまま撮る いまはもうオフィスになっている映画館

土岐友浩（新作）

土岐友浩さんは「わたしの宮沢賢治」4月・5月の講座を担当。7月・8月の選者は平岡直子さんです。



「NHK短歌」テキスト6月号では、第27回NHK全国短歌大会の入選歌と当日のレポートのほか、穂村弘さんの人気連載「あの人と短歌」（ゲスト：三宅香帆さん）や、 テキスト企画「どっちをよむ？ 家族と友だち」など、短歌を楽しむ企画や連載をたっぷりお届けしています。

土岐友浩（とき・ともひろ）

1982年愛知県生まれ。京都市在住。歌人、精神科医。2021年から歌誌「西瓜」同人として活動。歌集に『Bootleg』（第41回現代歌人集会賞）『僕は行くよ』『ナムタル』がある。共著に佐藤通雅・編著『アルカリ色のくも 宮沢賢治の青春短歌を読む』。現代歌人集会理事。

◆『NHK短歌』2026年4月号「わたしの宮沢賢治」より一部抜粋

◆文 土岐友浩

◆トップ写真：GYRO_PHOTOGRAPHY／イメージマート