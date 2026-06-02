レッズは1日（日本時間2日）、エリー・デラクルス内野手（24）を「右ハムストリングの肉離れ」のため、10日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。

31日（同1日）のブレーブス戦で5回に右中間を破る安打を放ったが、走塁中に負傷。一塁到達時に右足を引きずっていた。そのまま代走が送られ、途中交代となった。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、フランコナ監督がMRI検査の結果、「グレード1とグレード2の間ぐらいの肉離れ」と説明。2〜4週間程度、離脱する見通しでデラクルス自身は「完全に治るまで待ってから、戻らないと」と慎重に語った。

デラクルスにとってはキャリア初のIL入りで、現役選手では3番目に長い連続試合出場記録も「276」でストップした。

1メートル98、91キロと恵まれた体格を持つ大型内野手で、今季はここまで58試合に出場し、打率・280、12本塁打、37打点を記録。23年シーズンには当時、エンゼルスに在籍していた大谷翔平が試合で二塁ベースに到達した際、本物かどうかを確かめるために指で“ツンツン”したことも話題となった。また、100メートル走で勝負したら大谷とどっちが速いかという質問に「僕が世界で一番速い。勝つのは僕だ」と答えるなど、お茶目な人柄も人気だ。