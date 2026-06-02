5月31日のラストライブをもって活動終了した嵐の松本潤（42）が2日、インスタグラムを更新。5月31日に東京ドームで開かれたラストライブ後、観客が退出した後のステージ中央で、5人で乾杯する写真を投稿した。

「本当に楽しかった。ありがとう」と感謝の言葉とともに、ステージ中央にグラスを置いた写真、そのグラスで乾杯する5人の手の写真、会場内の写真を投稿した。

ステージ中央で、5人だけで飲んだ話は、櫻井翔（44）が1日に日本テレビ系で放送された、キャスターを務める「news zero」（月〜木曜午後11時、金曜午後11時59分）に生出演し、藤井貴彦アナウンサー（54）との対談の中で詳細を説明していた。櫻井は、ライブ後、何をしたかを聞かれ「飲んでました」と即答。「まずは、これまでお世話になった事務所関係者、スタッフの方、今は離れてしまった方も含んで、コアスタッフと乾杯しました」。その後は5人だけで、無人のステージの上で飲んだと説明した。

櫻井は、松本らから、放送前に写真が送られてきたことも明かした。「客席とかは片付けられていましたけど、車座になって内側向いて乾杯して。次、いつ会うかって話をしていました。最後だと思って許して頂きたい。こんなこと今までないですし、そんな僕らが飲んでいる奥の方ではスタッフの方が乾杯していて。5人だけの時間を大切にしてくれましたね。1時間ないくらいでしたけど、ゆっくり話せました」と語っていた。