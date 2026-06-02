【クイズ】じゃがいもは、どこに保管するのがいい? - ソラニンを発生させないポイントを農水省が紹介
揚げても煮ても潰しても美味しいじゃがいも。多くのご家庭で常にストックされていると思いますが、時間が経つと芽が出てきちゃうし、緑色になることも……。
じゃがいもの芽や緑色になった部分には、ソラニンやチャコニン(カコニン)といった天然毒素が多く含まれています。これらを摂取すると、吐き気や下痢、おう吐、腹痛、頭痛、めまいなどの症状が出ることも。そうならないためにも、正しく保管し、おいしく使い切りたいですよね。そこで農林水産省から3択クイズです。
＼#食品安全 に関するクイズ!/
.
じゃがいもをおいしく食べるためのポイントクイズ＜第1問＞!🥔
.
クイズ1:じゃがいもは、どこに保管するのがいい?
・光があたる窓べ
・真っ暗ですずしい場所
・フリーザーバッグで密閉して冷凍庫
(@MAFF_JAPANより引用)
農林水産省「じゃがいもによる食中毒を予防するために」より引用
野菜は育った向きのまま保存しておくなど、育った環境に近い状態を保つと長持ちすると言われていますが、みなさん、どれが正解か分かりますか?
X民の回答を見てみると、「真っ暗ですずしい場所」が断トツに多い96.6%。次いで「フリーザーバッグで密閉して冷凍庫」が2.5%、「光があたる窓べ」が1%という結果に。さて、気になる正解は……?
ぱんぱかぱぁーん🎉
じゃがいもをおいしく食べるためのポイント＜クイズ1＞の解答です🥔
正解は2番!真っ暗ですずしい場所
じゃがいもは暗くてすずしい場所で保存しましょう。
いもの食感が変わりますが、長期保存したい場合は3番の冷凍保存もOKです。
(@MAFF_JAPANより引用)
じゃがいもの保管のポイント
正解は、「真っ暗ですずしい場所」でした。収穫前まで土の中に埋まった状態にあるじゃがいも。実は、光が当たると緑色になりやすく、天然毒素が増えてしまうのだとか。そのため、光を遮断することが大事なポイント。また、「フリーザーバッグで密閉して冷凍庫」も可能ですが、食感が変わってしまうのだそう。
じゃがいもは、ちょっとした保管環境の違いでおいしさも安全性も変わります。この機会に、ご家庭の保存場所を見直してみてはいかがでしょうか。
ぱんぱかぱぁーん🎉じゃがいもをおいしく食べるためのポイント＜クイズ１＞の解答です🥔正解は２番！真っ暗ですずしい場所じゃがいもは暗くてすずしい場所で保存しましょう。いもの食感が変わりますが、長期保存したい場合は３番の冷凍保存もOKです。#食品安全https://t.co/CHSz1CNbqP https://t.co/jyciCR0Ofn pic.twitter.com/UJ1vLMzl6v- 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) May 25, 2026
じゃがいもの芽や緑色になった部分には、ソラニンやチャコニン(カコニン)といった天然毒素が多く含まれています。これらを摂取すると、吐き気や下痢、おう吐、腹痛、頭痛、めまいなどの症状が出ることも。そうならないためにも、正しく保管し、おいしく使い切りたいですよね。そこで農林水産省から3択クイズです。
.
じゃがいもをおいしく食べるためのポイントクイズ＜第1問＞!🥔
.
クイズ1:じゃがいもは、どこに保管するのがいい?
・光があたる窓べ
・真っ暗ですずしい場所
・フリーザーバッグで密閉して冷凍庫
(@MAFF_JAPANより引用)
農林水産省「じゃがいもによる食中毒を予防するために」より引用
野菜は育った向きのまま保存しておくなど、育った環境に近い状態を保つと長持ちすると言われていますが、みなさん、どれが正解か分かりますか?
X民の回答を見てみると、「真っ暗ですずしい場所」が断トツに多い96.6%。次いで「フリーザーバッグで密閉して冷凍庫」が2.5%、「光があたる窓べ」が1%という結果に。さて、気になる正解は……?
ぱんぱかぱぁーん🎉
じゃがいもをおいしく食べるためのポイント＜クイズ1＞の解答です🥔
正解は2番!真っ暗ですずしい場所
じゃがいもは暗くてすずしい場所で保存しましょう。
いもの食感が変わりますが、長期保存したい場合は3番の冷凍保存もOKです。
(@MAFF_JAPANより引用)
じゃがいもの保管のポイント
正解は、「真っ暗ですずしい場所」でした。収穫前まで土の中に埋まった状態にあるじゃがいも。実は、光が当たると緑色になりやすく、天然毒素が増えてしまうのだとか。そのため、光を遮断することが大事なポイント。また、「フリーザーバッグで密閉して冷凍庫」も可能ですが、食感が変わってしまうのだそう。
じゃがいもは、ちょっとした保管環境の違いでおいしさも安全性も変わります。この機会に、ご家庭の保存場所を見直してみてはいかがでしょうか。
ぱんぱかぱぁーん🎉じゃがいもをおいしく食べるためのポイント＜クイズ１＞の解答です🥔正解は２番！真っ暗ですずしい場所じゃがいもは暗くてすずしい場所で保存しましょう。いもの食感が変わりますが、長期保存したい場合は３番の冷凍保存もOKです。#食品安全https://t.co/CHSz1CNbqP https://t.co/jyciCR0Ofn pic.twitter.com/UJ1vLMzl6v- 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) May 25, 2026