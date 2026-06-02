台風６号の進路予想 九州南部・九州北部に接近へ

台風６号は奄美大島の北を北上していて、これから九州南部、九州北部に接近する予想です。この記事では、前半で九州南部、後半で九州北部の台風情報をお伝えします。記事の下にしています。

暴風域伴い北上 ２日昼過ぎから夜遅くにかけて大雨おそれ

九州南部・奄美地方では２日夕方にかけて暴風、うねりを伴った高波、土砂災害に厳重に警戒してください。宮崎県、鹿児島県では、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

九州北部地方では、２日昼過ぎから海上を中心に非常に強い風が吹き、うねりを伴った大しけとなるおそれがあります。また、台風本体や台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大雨となるおそれがあります。

台風の進路や、満潮と重なるなど接近する時間帯次第では、警報級の高潮となる可能性があります。

台風６号の位置と進路予想

台風６号は、２日午前７時には奄美市の西北西約９０キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北東へ進んでいます。中心気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルです。

台風が予報円の中心付近を進むと、

・奄美地方では２日昼前にかけて最も接近する見込みです。

・九州南部では２日昼過ぎから２日夜のはじめ頃にかけて最も接近する見込みです。

・九州北部では２日昼過ぎから夜遅くにかけて最も接近する見込みです。

九州南部［雨の予想］

九州南部・奄美地方では、台風周辺や台風本体の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となり、２日夜のはじめ頃にかけて大雨となるおそれがあります。

▼２日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ７０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ７０ミリ

奄美地方 ６０ミリ

▼２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 ３００ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ２５０ミリ

奄美地方 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

しています

鹿児島・宮崎【線状降水帯発生のおそれ】

▼線状降水帯が発生した大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がある地域と期間は、

宮崎県 ２日昼前から２日夕方にかけて

鹿児島県（薩摩、大隅、種子屋久地方） 引き続き２日夕方にかけて

奄美地方 引き続き２日昼前にかけて

です。

九州南部［風の予想］

台風は暴風域をともなったまま九州南部・北部に接近する予想です。

飛散物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。

▼２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 ２５メートル（３５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） ３０メートル（４０メートル）

奄美地方 ３０メートル（４０メートル）

▼３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 ２３メートル（３５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル（３０メートル）

奄美地方 １５メートル（２５メートル）

［波の予想］

▼２日に予想される波の高さ

宮崎県 ８メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ９メートル うねりを伴う

奄美地方 ９メートル うねりを伴う

▼３日に予想される波の高さ

宮崎県 ５メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う

しています

九州南部［防災事項］

厳重警戒：土砂災害、暴風、うねりを伴った高波

警戒事項：低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

台風第６号は、２日昼過ぎから夜遅くにかけて九州北部地方へ最も接近する見込みです。九州北部地方では、２日夕方から土砂災害に厳重に警戒し、暴風やうねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

しています

九州北部（福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県）の台風情報

九州北部地方では、２日昼過ぎから海上を中心に非常に強い風が吹き、うねりを伴った大しけとなるおそれがあります。

また、台風本体や台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となり、大雨となるおそれがあります。

台風の進路や、満潮と重なるなど接近する時間帯次第では、警報級の高潮となる可能性があります。

九州北部［雨の予想］

▼２日に予想される１時間降水量は多い所で、

大分県 ６０ミリ

▼２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

大分県 ２５０ミリ

九州北部［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州西海上 ２０メートル（３０メートル）

豊後水道 ２５メートル（３５メートル）

瀬戸内海 ２０メートル（３０メートル）

陸上 ２０メートル（３５メートル）

しています

九州北部［波の予想］

▼２日に予想される波の高さ

豊後水道 ６メートル うねりを伴う

瀬戸内海 ３メートル うねりを伴う

▼３日に予想される波の高さ

豊後水道 ５メートル うねりを伴う

九州北部［防災事項］

土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、うねりを伴った高波に警戒してください。

また、高潮に注意・警戒してください。

九州の雨・風シミュレーション2日～４日（下に画像で掲載）

台風が通過した４日（木）も九州の広い範囲で雨が予想されています。シミュレーションは実際の雨の降り方とずれる場合があります。最新の気象情報に注意してください。

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