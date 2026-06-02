体にテンポを刻むために不可欠なメトロノームの使い方とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

体にテンポを刻むために不可欠なメトロノームの使い方とは

メトロノームで体にテンポを刻み込む

距離感にテンポは大きく関与します。同じ振り幅でもテンポが変われば結果が変わるからです。。１で「ソール（ボールの後ろにヘッドをセット）」、２で「バックスイング」、３で「インパクト」。

テンポというのは、この３拍子を刻むときの速さのことで、この速度が打つたびに速くなったり遅くなったりしてはい

けません。さらに付け加えれば、振り幅の大きさに関係なく、常にテンポは同じ。つまり、打つ距離が１メートルでも10

メートルでも、「ソール→バックスイング→インパクト」にかかる時間は同じということです。

テンポを身に付けるためには、メトロノームを使った練習が必要です。メトロノームを65ビート（私の推奨テンポ）にセット。そのテンポに合わせて、「ソール→バックスイング→インパクト」と打ちましょう。そして、メトロノームがなくても同じテンポで動けるように65ビートを体に刻みましょう。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也