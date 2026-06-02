腰から回すダウンスウィングがＮＧの理由とは！？【菅原大地の“サイコースウィング”で飛ばせ！/ゴルフ】

腰から回すダウンスウィングがNGな理由

効率良く身体を動かすためには、足から動くというのが正解

●足が動くことで身体が回る

ダウンスウィングで「腰を回せ！」というのはよくいわれることですが、腰自体を回すことはできません。せいぜい左右に動かすことができるくらい。

腰を回すためには、肩を先に回すか、足の体重移動で動かすしかないのですが、スウィングでは足から動かすことが大事になってきます。

仮に肩から動いてしまうと、トップからの切り返しでできたねじれがインパクトゾーンに差しかかるあたりで解けてしまい、インパクトでは肩が開いてしまいます。

そうすると、せっかくためたエネルギーをボールに伝えられなくなるし、インパクト～フォロースルーでクラブを引く動きになってしまうので、フェースが返らずにスライスが出やすくなります。

また、肩が先に回るとダウンスウィング以降、すべての力を腰で受け止めなくてはならなくなるので、腰を痛めやすくなります。エネルギー効率を高めるためにも、ケガ予防のためにも〝足から動く〟ことを強く意識してください。

出典：『菅原大地の“サイコースウィング”で飛ばせ！』