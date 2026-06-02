『週プレ』にお尻特化ユニット「P・O・G」が登場！柚乃りか・平井こと・水湊まり花が魅せる美尻大渋滞♡

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！

P・O・G（ピラミッド・お尻・ガールズ）こと、柚乃りか・平井こと・水湊まり花が、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！

【P・O・G（ピラミッド・お尻・ガールズ）プロフィール】

平井こと（ひらい・こと）

2000年10月26日生まれ 愛知県出身 身長157cm B87 W62 H81

趣味＝釣り、ポールダンス 特技＝運動（保健体育教員免許あり）

かつて7人のおじさんとシェアハウスをしていたことを発表し、話題に。

公式X & Instagram【＠koto_hirai1026】

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水湊まり花（みなと・まりか）

5月2日生まれ 神奈川県出身 身長153cm B76 W59 H84

趣味＝ラーメン、サウナ 特技＝バスガイドの案内、ドラム叩き

元バスガイドのグラドル。桃尻と美しい足裏でSNSをにぎわせる。

公式X【＠Marika_m_52】公式Instagram【＠marika_minato_ramen】

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柚乃りか（ゆずの・りか）

1998年7月30日生まれ 北海道出身 身長160cm B95 W63 H96

趣味＝ライブ鑑賞 特技＝エレキギター

キャッチコピーは〝令和のデカ尻クイーン〞。最新DVD『我慢しないで』（竹書房）が絶賛発売中。

公式X ＆ Instagram【＠yuzuno_rika】

今号の『週プレ』は、圧巻の“わがままボディ”豊島心桜の表紙＆巻頭グラビアに、山梨＆長野ロケ密着のDVD映像は43分！ “太陽の子”佐々木ほのかを3度目の撮り下ろし、NMB48のフレッシュガール・芳賀 礼の初登場グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【大増量】平井こと＆水湊まり花＆柚乃りか写真集「P・O・G」は、価格／1870円（税込）にて、主要電子書店で 6月1日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【大増量】平井こと＆水湊まり花＆柚乃りか写真集「P・O・G」©岡本武志／集英社

＜特集情報＞

いざ決戦・北中米W杯！これが森保ジャパンの「W杯完全攻略シナリオ」だ！板倉滉＆堂安律が大会直前の思いを独占激白ほか15P大特集、

ナフサショックが全国の自治体を直撃！忍び寄る「ごみ袋1000円」の危機！

激化する「とんかつチェーン戦争」のアゲアゲすぎる舞台裏 などなど・・・

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！