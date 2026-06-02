なぜ山なのに「文化遺産」なのか？富士山の登録理由から学ぶ、世界遺産の複雑すぎる評価基準【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

分類は文化・自然・複合の3つ 富士山は「自然」じゃない！？

一言で「世界遺産」といっても、守る対象によって3つに分類されます。人類が築いた建造物や遺跡、文化 的景観などを対象とする「文化遺産」、地球の歴史や生命の進化を伝える環境や、優れた自然景観などを対象とする「自然遺産」、そしてその両方の価値を併せ持つ「複合遺産」の3つです。

分類が違っても共通しているのは、いずれも土地や建物などの「不動産」であること。たとえ芸術的価値が高くても、絵画や彫刻などの移動できる「動産」は文化遺産の登録対象にはなりません。同様にどんなに希少な動植物も、それ自体は自然遺産として登録できず、生息地を含む自然環境が対象となります。

割合としては、文化遺産が全体の80％近くを占めるのに対し、自然遺産は20％、複合遺産に関しては、わずか数％です。分類別の数が均等でない理由のひとつは、世界遺産の価値の付け方が複雑であることにあります。たとえば、「富士山」は「山だから自然遺産」かと思いきや、信仰や芸術など日本文化に与えた影響が大きいことから文化遺産として登録されています。

また、「紀伊山地の霊場と参詣道」やイタリアの「オルチャ渓谷」のように、人間が自然と関わりながら独自の文化を築いてきた文化的景観も、分類上は文化遺産として登録されます。さらにオーストラリアの「ウルル、カタ・ジュタ国立公園」のように、自然遺産として登録された後に文化的価値が加わり、複合遺産となった例もあります。こうした分類の仕方にも、自然と文化を切り分けず、ひとつの条約で守ろうとする世界遺産の理念が現れています。

世界遺産の分類は全部で３つ

登録できるのは、土地や建物などの「不動産」のみ。

人類が築いたものを守る 文化遺産

人類が生み出した素晴らしい建造物や記念碑、遺跡、歴史地区などが対象となる。信仰や暮らしの知恵が形になった文化的景観も含まれる。

自然そのものを守る 自然遺産

地球の歴史や動植物の進化を伝える自然環境などが対象となる。希少な動植物の生息地や地形・地質・生態系など、自然そのものが評価される。

文化×自然の両方を守る 複合遺産

文化遺産と自然遺産、双方の価値を併せ持ったものが対象。自然の偉大さを守りながら育まれた、人々の信仰や暮らしなどの文化も評価される。

分類別の数

分類のポイントは「何が評価されたか」。そのため、山などの自然でも評価ポイントによっては文化遺産や複合遺産として登録されることがあります。それぞれの登録理由を知ることで、世界遺産の魅力が立体的に見えてきます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。