ピンポイント筋トレで魅せる筋肉を手に入れる！

ピンポイント筋トレで魅せる筋肉を手に入れる！
ピンポイント筋トレで魅せる筋肉を手に入れる！
脂肪が少なく筋肉が多いメリハリのある体。それを極めたのが筋骨隆々のボディビルダーです。いってみれば、富士山の頂上。おそらく、この本を手にとった人の多くは、そこまで望んでいるわけではないと思います。ただし、ボディビルダーのような体になるための基本的なアプローチ自体は、リバウンドしないダイエットとよく似ています。最も重要なポイントをひとことでいえば、「筋肉をつけて脂肪を減らす」ということです。
そのために大事なことは、目的の筋肉を”確実”に鍛えること。全身をまんべんなく、ただし一つの部位に絞って鍛える「ピンポイント筋トレ」を行います。筋トレの中には、スクワットのように多くの筋肉を一度に鍛えられるものもあります。シンプルで効率的ですが、一度に鍛える筋肉が多ければ多いほど個々の筋肉に対する負荷は小さくなります。より高みにあるメリハリのあるボディを作るためには、それだけでは足りないのです。
ピンポイント筋トレは、大勢の人とレッスンを受けるのではなく、個人的にコーチをつけて練習するようなもの。同じ時間トレーニングしても、手応えはまったく違います。ただ細いだけではない、立体感のある魅せる体を手に入れるには、そのために 必須の筋肉を”厳選”してピンポイントで鍛えることです。
【出典】『世界一引き締まる6回腹筋』著：坂詰真二