悪玉コレステロール値が上がるとヤバいといわれる理由とは？そもそもなぜそんなに“コレステロール”を気にするのか【健康図解 毒出し】

悪玉コレステロール値が上がるとヤバいといわれる理由とは？そもそもなぜそんなに“コレステロール”を気にするのか

善玉が少ないと動脈硬化に直結する

脂肪と並んで、不健康の代表のように嫌われるコレステロール。増え過ぎると動脈硬化を起こし、放置すると心筋梗塞や脳梗塞を引き起こしかねません。ですが、やみくもに減らせばよいというわけではありません。コレステロールは、体を構成する細胞膜をはじめ、消化、吸収を助ける胆汁などの材料としても欠かせない脂質で、全体の7～8割を肝臓で合成しています。吸収率が低いため食事からとれるのは、2～3割に過ぎないのですが、注意してほしいのは動物性の脂質。コレステロールの材料となるため、食べ過ぎれば肝臓でより多く合成されてしまいます。

コレステロールは、血液によって全身に運ばれ、余った分は善玉のHDLコレステロールが回収し、肝臓に戻しています。ところが、余った分を血管などに置いてきてしまうのが悪玉と呼ばれるLDLコレステロール。増え過ぎると、血液中にどんどんコレステロールがたまってしまいます。LDLの数値がHDLの2倍以上になると動脈硬化の可能性大。2つのバランスが悪いと、血液中にコレステロールが残ってしまっているため、動脈硬化のリスクが高まっているかもしれません。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文