米株価指数先物 下げ拡大、二転三転トランプに不信感 米株価指数先物 下げ拡大、二転三転トランプに不信感

リンクをコピーする みんなの感想は？

米株価指数先物 下げ拡大、二転三転トランプに不信感



東京時間07:54現在

ダウ平均先物JUN 26月限 51003.00（-131.00 -0.26%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7591.50（-21.75 -0.29%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30439.50（-126.75 -0.41%）



米株先物は下げ幅を拡大、二転三転するトランプ米大統領に不信感。



トランプ米大統領は「イラン合意を来週中に結ぶ可能性がある。協議は順調、順調だ」と発言したかと思えば、「イランとの交渉決裂しても気にならない、原油高騰も気にしてない。イランとの駆け引きはかなり退屈だ」とコメントしている。

外部サイト