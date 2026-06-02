東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.66　高値159.76　安値159.24

160.39　ハイブレイク
160.07　抵抗2
159.87　抵抗1
159.55　ピボット
159.35　支持1
159.03　支持2
158.83　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1631　高値1.1671　安値1.1607

1.1730　ハイブレイク
1.1700　抵抗2
1.1666　抵抗1
1.1636　ピボット
1.1602　支持1
1.1572　支持2
1.1538　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3454　高値1.3476　安値1.3407

1.3553　ハイブレイク
1.3515　抵抗2
1.3484　抵抗1
1.3446　ピボット
1.3415　支持1
1.3377　支持2
1.3346　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7867　高値0.7885　安値0.7809

0.7974　ハイブレイク
0.7930　抵抗2
0.7898　抵抗1
0.7854　ピボット
0.7822　支持1
0.7778　支持2
0.7746　ローブレイク