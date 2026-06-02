東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.66 高値159.76 安値159.24
160.39 ハイブレイク
160.07 抵抗2
159.87 抵抗1
159.55 ピボット
159.35 支持1
159.03 支持2
158.83 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1631 高値1.1671 安値1.1607
1.1730 ハイブレイク
1.1700 抵抗2
1.1666 抵抗1
1.1636 ピボット
1.1602 支持1
1.1572 支持2
1.1538 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3454 高値1.3476 安値1.3407
1.3553 ハイブレイク
1.3515 抵抗2
1.3484 抵抗1
1.3446 ピボット
1.3415 支持1
1.3377 支持2
1.3346 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7867 高値0.7885 安値0.7809
0.7974 ハイブレイク
0.7930 抵抗2
0.7898 抵抗1
0.7854 ピボット
0.7822 支持1
0.7778 支持2
0.7746 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.66 高値159.76 安値159.24
160.39 ハイブレイク
160.07 抵抗2
159.87 抵抗1
159.55 ピボット
159.35 支持1
159.03 支持2
158.83 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1631 高値1.1671 安値1.1607
1.1730 ハイブレイク
1.1700 抵抗2
1.1666 抵抗1
1.1636 ピボット
1.1602 支持1
1.1572 支持2
1.1538 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3454 高値1.3476 安値1.3407
1.3553 ハイブレイク
1.3515 抵抗2
1.3484 抵抗1
1.3446 ピボット
1.3415 支持1
1.3377 支持2
1.3346 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7867 高値0.7885 安値0.7809
0.7974 ハイブレイク
0.7930 抵抗2
0.7898 抵抗1
0.7854 ピボット
0.7822 支持1
0.7778 支持2
0.7746 ローブレイク