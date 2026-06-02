東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7159　高値0.7190　安値0.7135

0.7243　ハイブレイク
0.7216　抵抗2
0.7188　抵抗1
0.7161　ピボット
0.7133　支持1
0.7106　支持2
0.7078　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5933　高値0.5989　安値0.5911

0.6056　ハイブレイク
0.6022　抵抗2
0.5978　抵抗1
0.5944　ピボット
0.5900　支持1
0.5866　支持2
0.5822　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3840　高値1.3849　安値1.3789

1.3923　ハイブレイク
1.3886　抵抗2
1.3863　抵抗1
1.3826　ピボット
1.3803　支持1
1.3766　支持2
1.3743　ローブレイク