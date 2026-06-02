東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7159 高値0.7190 安値0.7135
0.7243 ハイブレイク
0.7216 抵抗2
0.7188 抵抗1
0.7161 ピボット
0.7133 支持1
0.7106 支持2
0.7078 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5933 高値0.5989 安値0.5911
0.6056 ハイブレイク
0.6022 抵抗2
0.5978 抵抗1
0.5944 ピボット
0.5900 支持1
0.5866 支持2
0.5822 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3840 高値1.3849 安値1.3789
1.3923 ハイブレイク
1.3886 抵抗2
1.3863 抵抗1
1.3826 ピボット
1.3803 支持1
1.3766 支持2
1.3743 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7159 高値0.7190 安値0.7135
0.7243 ハイブレイク
0.7216 抵抗2
0.7188 抵抗1
0.7161 ピボット
0.7133 支持1
0.7106 支持2
0.7078 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5933 高値0.5989 安値0.5911
0.6056 ハイブレイク
0.6022 抵抗2
0.5978 抵抗1
0.5944 ピボット
0.5900 支持1
0.5866 支持2
0.5822 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3840 高値1.3849 安値1.3789
1.3923 ハイブレイク
1.3886 抵抗2
1.3863 抵抗1
1.3826 ピボット
1.3803 支持1
1.3766 支持2
1.3743 ローブレイク