◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。１０連戦の４戦目。本拠地から舞台を移し、得意の６月初戦で３試合ぶりの１１号に期待がかかる。

投手としては３日（同４日）の同戦に先発予定の大谷。登板２日前となるこの日はブルペン入りして調整した。

前回５月２７日（同２８日）の本拠地・ロッキーズ戦では「１番・投手兼ＤＨ」で出場し、６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目（２敗）を挙げた。規定投球回未到達ながら、防御率０・８２は“隠れメジャー１位”となっている。同戦では打っても初回に菅野智之投手（３６）から先制＆決勝の９号先頭打者弾を放っていた。

打者としては“ミスター・ジューン”の本領を発揮する時だ。大谷はこれまで６月に月別最多の６２本塁打を記録。２３年には自己最多の１５本塁打（２５年５月にも１５発）と大爆発した。月間１２本塁打、ド軍史上初の１０試合連続打点を挙げた２４年には「シーズンに慣れてくるのもそうですし、いいところ、悪いところ、いろいろ改善しながら、ちょうどそういう（好調の）波が来やすいのかなとは思う」と６月の好成績を分析したこともあった。

この日、チェースフィールドでは昨年９月２５日（同２６日）に４年連続の地区優勝を決めて以来の試合。Ｄバックス先発のＥ・ロドリゲス投手（３３）は通算９９勝を挙げている好投手で、今年３月のＷＢＣでは準々決勝で日本代表の連覇を阻み、初優勝を果たしたベネズエラ代表にも選ばれた左腕だ。大谷は試合前の時点で通算２０打数５安打の打率２割５分、１本塁打、２打点、７三振となっている。