お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が28日までに更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。「嫉妬する芸人」について自身の思いを打ち明けた。

同年代で同じ事務所に所属する「ぺこぱ」松陰寺太勇とカズレーザーがまったりトークを繰り広げるYouTubeチャンネル。この日は「嫉妬した芸人ベスト3」をお題にトークを展開した。

「嫉妬した芸人」について、カズレーザーは「誰だろ…最近同じようなことを考えたときに全然出てこなかったんですよ、なんか…芸人が遠すぎて」と吐露。松陰寺は「最初は嫉妬だったけど、途中から俺たちができないことをできてすげえなってリスペクトになる」と、嫉妬という感情はあまり抱かないと語っていた。

その中で松陰寺は「多少の嫉妬もあるし、羨ましい気持ちもあるし、憧れもあるでいうと…俺は絶対、ナダル」と、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルの名を挙げた。

するとカズレーザーも「俺もナダル！」と共感。「嫉妬というか尊敬に近いけど、全部自分じゃできないから超すごいなって思います。ナダルさんすっげえ面白い。前の『水曜日のダウンタウン』もめちゃくちゃ面白かったです」とナダル出演の番組を振り返り「それは別格で。スターだなって。背中が全然見えないなって思う」と称賛しきりだった。

また、スタッフが2人のために、「嫉妬されそうな芸人」リストを提示。「令和ロマン、霜降り明星、EXIT」などがリストアップされていたが、カズレーザーは「全然（嫉妬は）ない」といい松陰寺も「圧倒的リスペクト」とした。

カズレーザーは、また「あばれる君」の名も挙げ「あばれる君って、めっちゃ子供から人気あるじゃないですか。めっちゃ羨ましいです」と吐露。「あばれるさんは自分の子供もいるし優しいし頑張り屋さんだし。自分と全然違う仕事をしているのももちろんあるんですけど、私は子供得意じゃないし子供側が構えると思う…そういうのがないのは羨ましいなと思う。すげえ羨ましいかも。ポケモンで仕事できるっていいな。羨ましい」としみじみと語り、「我々、嫉妬する芸人がパッとでてこなかったじゃないですか。ということは、他の芸人からも嫉妬されてない気がする」と分析していた。