高橋一生が性格の異なる2人の男を1人で演じているドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）は、時代がコロナ禍の2021年となり、2026年に根尾光誠（高橋一生）を殺した犯人が誰なのかがいよいよ物語の主軸となる最終章へ突入した。そんな中、商店街で暮らす野本英人（高橋一生）と光誠を繋ぐキーパーソンの1人として重要な役割を担っているのがNEOXISで光誠の秘書を務める英人の妹・英梨を演じる横田真悠である。

参考：横田真悠、バラエティ出演が俳優業にプラスの作用 目標は『ラヴィット！』での全曜日制覇

横田はファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の「ミスセブンティーン2014」でグランプリに選ばれ、芸能活動を開始。現在も『non-no』（集英社）にてモデル活動を継続している。2019年に『3年A組 ―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ系）で女優デビューを果たすと、『病室で念仏を唱えないでください』（TBS系）と『ホームルーム』（MBS）に2作品をかけ持ちで出演するなど着実にキャリアを積み重ねていった。

ファッション誌の専属モデルを経験したのち、映画やドラマでも活躍する女優となっている人たちは数多く存在しているが、どのような“路線”でいくかは、まさに人それぞれ。横田にとっては『Seventeen』から『non-no』へと移った先輩モデルにあたる波瑠は、『non-no』移籍時にショートカットに大胆に“イメチェン”し、徐々に“仕事ができる愛らしいキャリアウーマン”というキャラクターを獲得していった。同じくファッション雑誌『ピチレモン』（Gakken）で専属モデルとして活躍した清野菜名は、モデルをしながら自身の身体能力を活かそうとアクション養成所へ通い、本格的なアクション訓練を受けたことが映画『TOKYO TRIBE』への出演へと繋がり、女優の道を切り開くきっかけとなっている。

そのような視点で考えると、横田の“転機”となっていると考えられるのがバラエティ番組への出演だ。横田は現在、『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）で「出川ガール」として各地へロケに出向き、『ラヴィット！』（TBS系）ではレギュラー出演を5年ほど続けている。その中で共演している出川哲朗や川島明をはじめとした芸人たちに揉まれ、獲得したであろう笑いへと繋がる“間の取り方”と、彼女が元々持っていた天真爛漫さがかけ合わさり、独自のポジションを築きつつある。

その様子を垣間見ることができるのが現在公開中の『SAKAMOTO DAYS』。横田は坂本（目黒蓮）が営む個人商店の謎のアルバイト・陸少糖（通称：ルー）を演じている。ルーは怪しげな日本語を話す中国人で、お気楽そうに見えるが実はマフィアの娘で酔拳の使い。訳あって本国から逃げてきたところを坂本に拾われ、“坂本ファミリー”となった。劇中ではコミカルキャラだが、坂本を狙う殺し屋と対峙する時にはキリッとした真剣さを見せる。特に武闘派の帯黒（桜井日奈子）との対決は、ルーのかわいらしさとキレの良いアクションの両方を楽しむことができる見どころのひとつとなっている。また、『SAKAMOTO DAYS』は、他人の心が読めるエスパーのシン（高橋文哉）が新たな居場所を見つける物語にもなっているが、ルーは“坂本ファミリー”の弟となるシンと喧嘩を繰り返しながら彼の良き理解者となっていく。その姿は、この作品の“家族映画”の側面を強調している。

『リボーン ～最後のヒーロー～』でも、英人と光誠の駆け引きが複雑になり、次第に根尾を取り巻く人々の裏の顔が明らかとなって、ダークな雰囲気となりつつあるが、明るく物怖じしない英梨の様子は、商店街の人々ののほほんとしたところとあわせて、私たちをほっとさせてくれている。

モデル出身女優はその端正な顔立ちからヒロイン役に抜擢されることも多いが、こうして横田は演じられる役柄の幅を広げながら、現在のドラマや映画に欠かせない女優の1人として大きく成長している。

横田は今、注目しておくべき女優の1人であることに間違いはない。これから終盤に向かう『リボーン～最後のヒーロー～』の中で、英梨はどのような表情を見せ、それを横田がどう演じていくのかに期待していきたい。（文＝久保田ひかる）