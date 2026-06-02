7月10日に公開される孫明雅の長編監督デビュー作『トロフィー』の60秒本予告とアザービジュアルが公開。また追加キャストとして、YOU、きたろう、山中崇、白川和子、黒田大輔、ソウジ・アライの出演が発表された。

参考：孫明雅長編初監督作『トロフィー』韓国公開決定 梨里花、原田花埜、禾本珠彩の出演も

K2 Pictures製作、分福企画による本作は、在日コリアンのひとつの“今”を描いたオリジナルストーリー。是枝裕和監督率いる制作会社「分福」に所属し、是枝監督の『ベイビー・ブローカー』や西川美和監督の『すばらしき世界』で監督助手を務めた孫の長編デビュー作となる。監督自身も在日コリアン3世であり、朝鮮学校に通っていた。その経験や葛藤の記憶を出発点に、朝鮮学校に通う少女・ソヒの視点から、家族や友人との関係、そして自らのルーツと向き合う日常を描き出した。

主人公は在日コリアンの14歳の少女・ソヒ。朝鮮学校に通い、部活で朝鮮舞踊に打ち込む日々を送っている。ある日、日本学校との交流会で日本人の未来とK-POP好きという共通点で仲良くなり、ソヒは少しずつ外の世界と繋がりを持っていく。そんな中、ふたりは推しのK-POPアイドルのライブチケット代を稼ぐために、ソヒの家にある不用品をフリマサイトで売ることに。そこで意外にも高値で売れたのは、朝鮮学校の校長である父・サンジュが持っていた一枚の北朝鮮のCDだった。それに味をしめたソヒたちは、サンジュが祖国・北朝鮮から授与された“勲章”までも売ってしまう。

是枝裕和監督の『誰も知らない』にて映画デビューし、その後も同じく是枝監督の『歩いても 歩いても』など、数々の映画、ドラマ、バラエティに出演しているYOUが演じるのは、K-POPをきっかけに仲良くなったソヒと未来が足繁く通う甘味屋の店主・さっちゃん。

そのほか、ソヒの友達の未来の祖父役をきたろう、焼肉店を営むソヒの叔父役を山中、ソヒの祖母役を白川、ソヒと未来がある出来事をきっかけに訪れるバーのマスター役を黒田、ソヒがよく行く乾物屋「丸萬商店」の店主をソウジ・アライがそれぞれ演じる。

公開された本予告では、K-POP好き同士として友人の未来（梨里花）と笑い合いながら過ごす、ソヒ（恒那）の思春期の等身大の日常と、朝鮮舞踊に真っ直ぐ向き合う凛とした姿が映し出される。一方で、朝鮮学校の校長として生きる父・サンジュ（井浦新）との“分かり合えなさ”も徐々に浮かび上がっていく。父の大切なものを売ってしまったソヒが、さまざまな大人たちと出会いながら見つけていくものとは。

あわせて公開されたのは、写真家・石田真澄が撮影したアザービジュアル。揺れるチョゴリに、遠くを見つめるソヒの姿が描かれている。なお、 7月10日の公開に向けて、順次アザービジュアルが公開される予定だ。

【コメント】●YOU（甘味屋の店主 さっちゃん役）ものすごく暑かった現場で、監督がその想いを一つ一つ丁寧に形にしてゆこうとする姿、もう全てを理解し、いつものようにじっくりと狙いを定め一寸の狂いもなく舐めるように（笑）取り納めてゆく山崎さんがいらして、真っ白な子鹿のようなソヒは、その時期の少女の全てを纏っていて。始終キラキラとした清流が流れているような駄菓子屋の風景は、それだけで感慨深いものでした。全編に描かれているであろう、監督の想いや、役者さん達の表現に触れるのがとても楽しみです。その一欠片に携われたこと、心から感謝しております。楽しみです！ ありがとうございます！

●きたろう（未来の祖父役）脚本を読ませてもらって、ぜひ参加したいと思った。 テーマに真正面から向かう姿勢に心打たれた。 在日コリアンの少女と日本の少女の友情が実に透明だ。理由なき差別は二人にしか止められない。現場で、カット割りがカメラマンと話し合いになり、孫監督の譲らない頑固さが素敵で可愛かった。

●ソウジ・アライ（乾物屋の店主役）脚本を受け取ったその足でロケ地の三河島を訪ねると、懐かしさを感じた。多文化共生を象徴するような子供たちのグループが自転車で駆け抜けた。主人公ソヒがよく買い物にくる丸萬商店は、そんな地域で愛されしっかりと根を張っていた。日本の豊かさ、多様性の美しさを、自然体で伝えてくれるこの街にもトロフィーを！

●黒田大輔（バーのマスター役）人種や国境や性別関係なく、ただただ普通に思い悩んだり喜んだり憤ったり楽しんだりしながら、生活している人たちのひとときを覗き見させていただきました。

●山中崇（ソヒの叔父役）「オレ、在日なんだよね」高校生の頃、幼なじみの友人がふと話してくれた。当時の僕は、その言葉の重さをよく分かっていなかった。あれはきっと、とてもナイーブで勇気のいる告白だったのだと、後になって気づいた。きっと大切な友達だと思ってくれたから話してくれたんだ。そう感じた時、心の奥でじんと震えるものがあった。作品を観ながら、そのことを思い出していました。舞踊を踊る生徒たちの笑顔がみずみずしさで溢れています。現実と向き合いながら芽吹いたその笑顔は、観る人たちにもきっと勇気を灯してくれると思います。

●白川和子（ソヒの祖母役）異国の地で、甘いも酸いも知り抜いた、ハンメ（祖母）の余裕ある生き方を、私なりに演じることができたと思います。それは四十年以上続いていた、在日の友人とのおつきあいがあったからです。生き方の姿勢、人生における決断など波乱万丈の人生から多くのことも学べたからです。その友人も旅立ちましたが、『トロフィー』に出演させていただき、恩返しができました。孫監督本当にありがとうございました。

（文＝リアルサウンド編集部）