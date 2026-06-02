○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・マネタリーベース
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１０：３０　豪・経常収支
１０：３０　豪・住宅建設許可件数　
１７：３０　英・消費者信用残高
１７：３０　英・マネーサプライ
１８：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２３：００　英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
２３：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※マレーシア市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：ダイサン<4750>

出所：MINKABU PRESS