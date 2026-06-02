２日の主なマーケットイベント ２日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・マネタリーベース

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・経常収支

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２３：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・閣議

※マレーシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ダイサン<4750>



出所：MINKABU PRESS