気象庁によりますと。台風第６号は、暴風域を伴ったまま３日明け方から朝に近畿地方に接近する見込みです。近畿地方では、２日夜遅くから３日昼過ぎにかけてうねりを伴った高波に警戒し、近畿南部では３日未明から明け方にかけては厳重に警戒してください。

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【画像掲載】気象衛星「ひまわり」からみた「台風6号」

２日夜遅くから３日朝は暴風にも警戒が必要です。また、近畿南部では、２日夜のはじめ頃から３日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、２日夜遅くから３日明け方にかけては、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

台風6号 最新進路

［気象概況］

台風第６号は、２日５時には奄美市の西約９０キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心の東側１８５キロ以内と西側１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。



台風第６号は、３日明け方から朝に近畿地方に接近する見込みです。また、前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を北上するでしょう。台風本体と前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿北部陸上 １２メートル（２５メートル）

近畿北部海上 １５メートル（２５メートル）

近畿中部陸上 ２０メートル（３５メートル）

近畿中部海上 ２５メートル（３５メートル）

近畿南部陸上 ２０メートル（３５メートル）

近畿南部海上 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿北部陸上 １２メートル（２５メートル）

近畿北部海上 １５メートル（２５メートル）

近畿中部陸上 ２０メートル（３５メートル）

近畿中部海上 ２５メートル（３５メートル）

近畿南部陸上 ２５メートル（３５メートル）

近畿南部海上 ３０メートル（４０メートル）



［波の予想］

２日に予想される波の高さ

近畿北部 ２メートル

近畿中部 ４メートル うねりを伴う

近畿南部 ６メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

近畿北部 ２．５メートル

近畿中部 ５メートル うねりを伴う

近畿南部 ９メートル うねりを伴う



［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿北部 ２０ミリ

近畿中部 ４０ミリ

近畿南部 ７０ミリ

３日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿北部 ２０ミリ

近畿中部 ４０ミリ

近畿南部 ８０ミリ

２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿北部 ８０ミリ

近畿中部 １５０ミリ

近畿南部 ３５０ミリ

その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿北部 ３０ミリ

近畿中部 ３０ミリ

近畿南部 ３０ミリ



［防災事項］

近畿地方では、２日夜のはじめ頃から３日昼前にかけて海上を中心に非常に強い風が吹き、特に、近畿南部では３日未明から明け方にかけて、猛烈な風が吹く見込みです。また、近畿地方では、２日夜のはじめ頃から３日夜のはじめ頃にかけて大しけやしけとなり、３日未明から明け方は猛烈にしけるでしょう。



２日夜遅くから３日昼過ぎにかけてうねりを伴った高波に警戒し、近畿南部では３日未明から明け方は厳重に警戒してください。２日夜遅くから３日朝は暴風にも警戒が必要です。



近畿南部では、２日夜のはじめ頃から３日明け方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が降る見込みです。２日夜のはじめ頃から３日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、２日夜遅くから３日明け方にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。



落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。