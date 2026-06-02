１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６６銭前後と前週末と比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円７０銭前後と同３銭程度のユーロ高・円安だった。



イランのタスニム通信は１日、「イスラエルによるレバノンの親イラン武装組織ヒズボラに対する攻撃を巡り、イランの交渉チームは仲介者を通した米国との協議を停止している」と報道。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が停滞し、ホルムズ海峡の通航正常化が遅れるとの見方から米原油先物相場が上昇し、つれてインフレ懸念から米長期金利が上昇したことがドル買いにつながった。また、この日に米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した５月の米製造業景況感指数が３年ぶりの高水準となったこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１５９円７６銭まで上伸する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３１ドル前後と前週末と比べて０．００３０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS