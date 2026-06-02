１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９２．１６ドル（＋４．８０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５０６．３ドル（－８６．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５００．７セント（－６０．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０８．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．００セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８０．７５セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
３８５．９１（＋５．４６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９２．１６ドル（＋４．８０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５０６．３ドル（－８６．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５００．７セント（－６０．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０８．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．００セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８０．７５セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
３８５．９１（＋５．４６）
出所：MINKABU PRESS