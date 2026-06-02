１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４６ドル高 エヌビディア買われナスダック８連騰 １日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４６ドル高 エヌビディア買われナスダック８連騰

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１日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４６．４２ドル高の５万１０７８．８８ドルと小幅に４日続伸。最高値を更新した。ＡＩ半導体の新製品を発表したエヌビディア＜NVDA＞が買われ、投資家心理を上向かせた。ナスダック総合株価指数も連日で最高値を更新した。



ＩＢＭ＜IBM＞やセールスフォース＜CRM＞が買われ、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が堅調推移。デル・テクノロジーズ＜DELL＞やテイラー・モリソン・ホーム＜TMHC＞、ＭＧＭリゾーツ・インターナショナル＜MGM＞が値を飛ばした。半面、ボーイング＜BA＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が軟調。レッドワイヤー＜RDW＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は１１４．１８ポイント高の２万７０８６．８０と８日続伸した。マイクロソフト＜MSFT＞が堅調。マイクロン＜MU＞が買われ、アーム・ホールディングス＜ARM＞が急伸した。一方、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞やテスラ＜TSLA＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞が値を下げ、インテル＜INTC＞が株価水準を切り下げたほか、オキュリス・ホールディング＜OCS＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS