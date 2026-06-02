― ダウは46ドル高と4日連続で最高値更新、エヌビディアが新半導体発表で大幅高、ハイテク株が相場を押し上げ ―

ＮＹダウ 　　　51078.88 ( +46.42 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7599.96 ( +19.90 )
ＮＡＳＤＡＱ 　27086.81 ( +114.19 )
米10年債利回り　　4.453 ( +0.013 )

ＮＹ(WTI)原油 　　92.16 ( +4.80 )
ＮＹ金 　　　　　4506.3 ( -86.7 )
ＶＩＸ指数　　　　16.05 ( +0.73 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　67300 ( +220 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　67300 ( +220 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース