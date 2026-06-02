米国市場データ ＮＹダウは46ドル高と4日連続で最高値更新 （6月1日）
― ダウは46ドル高と4日連続で最高値更新、エヌビディアが新半導体発表で大幅高、ハイテク株が相場を押し上げ ―
ＮＹダウ 51078.88 ( +46.42 )
Ｓ＆Ｐ500 7599.96 ( +19.90 )
ＮＡＳＤＡＱ 27086.81 ( +114.19 )
米10年債利回り 4.453 ( +0.013 )
ＮＹ(WTI)原油 92.16 ( +4.80 )
ＮＹ金 4506.3 ( -86.7 )
ＶＩＸ指数 16.05 ( +0.73 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 67300 ( +220 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 67300 ( +220 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51078.88 ( +46.42 )
Ｓ＆Ｐ500 7599.96 ( +19.90 )
ＮＡＳＤＡＱ 27086.81 ( +114.19 )
米10年債利回り 4.453 ( +0.013 )
ＮＹ(WTI)原油 92.16 ( +4.80 )
ＮＹ金 4506.3 ( -86.7 )
ＶＩＸ指数 16.05 ( +0.73 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 67300 ( +220 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 67300 ( +220 )
※( )は大阪取引所終値比
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