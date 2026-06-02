サッカーのW杯北中米大会（6月11日開幕）で日本が1次リーグで対戦するスウェーデンとチュニジアが1日の調整試合でそろって敗れた。

敵地でノルウェーと対戦したスウェーデンは怪物FWハーランド（マンチェスターC）がスタンド観戦となった中、前半だけで3失点。前半8分に先制を許すと、10分後にも波状攻撃を受けて2失点。同37分にはCKから3点目を奪われた。

攻撃陣も5月30日の欧州チャンピオンズリーグ決勝に出場したFWヨケレス（アーセナル）を欠いて苦戦。負傷明けで後半17分からの出場となったFWイサク（リバプール）が同31分に圧巻の個人技で1点を返したものの、北欧のライバルに1―3で完敗した。

地元メディアによれば、ポッター監督は「我々にとって非常に厳しい夜だった。望んでいたほど良くはなかった。前半は大きな失望だったが、後半は良くなった。改善しなければならない」と語ったという。

一方で代表戦では昨年3月以来となるゴールを決めたイサクは「真剣な練習の機会と捉え、足に多くの時間を与えられた。ゴールはいつも短期間での復調に役立つ」と手応えを口にした。

チュニジアは敵地でオーストリアに0―1で敗戦。前半37分から相手が退場で10人となった数的優位を生かすことができず、後半18分に先制を許してそのまま競り負けた。

日本はW杯1次リーグF組で14日にオランダと第1戦を戦い、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと顔を合わせる。