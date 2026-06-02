今日は【スタバ】でランチしちゃう？「新作フード」がイイ感じ♡

【スターバックス】では、5月11日より「新作フード」を販売中。朝食やランチに便利なサンドイッチにも、新しいメニューが加わり、これまで以上に充実したラインアップが楽しめるようになっています。そこで今回は、SNSでも話題の新作フードを紹介します。

ボリューム満点の厚切りポークカツ

5月11日発売の「ポークカツ 石窯カンパーニュサンド」は、厚切りのポークカツをサンドしたボリューミーな一品。人気メニューの「石窯カンパーニュサンド」の新作とあり、販売直後から注目を集めているサンドイッチです。主役のポークカツが引き立つよう、具材はマスタードマヨソースとキャベツのみのシンプルな組み合わせとなっています。

ボリュームだけじゃない上品な味わい

実食した@megumiko_maniaさんが「ボリュームはあるのにどこか上品」とコメントしているように、食べ応えだけでなく上品さも感じる味わいに仕上がっているようです。ポークカツのボリューミーさ、マスタードマヨソースの辛味、キャベツの甘みがバランス良く味わえるかも。

ほどよいボリューム感ならこちら

「バジルポーク ホットトルティーヤ」も、同じく5月11日発売の新商品。トルティーヤ生地の中には、豚肉・チーズ・バジルソースがサンドされています。食べ応えはありそうですが、ポークカツほどボリューミーではなさそうなので、軽めのランチにぴったりです。

ゴロゴロの豚肉とバジルソースが相性抜群

豚肉・チーズ・バジルソースの組み合わせが、ガツンとくる味わいなのかと思いきや、@megumiko_maniaさんによると「味付けは濃すぎず、豚肉本来のしっかりとした味わい」とのこと。トルティーヤ生地のもっちり感、とろけるチーズ、豚肉の甘さをさらに際立たせるなら、食べる前に軽く温めるのも忘れずに。

朝食にもランチにもぴったりな【スターバックス】の「新作フード」。充実したラインナップのサンドイッチには、その日の気分に合う一品がきっとあるはず。気になる人は、ぜひお近くの店舗でチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる