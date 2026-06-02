院長絶句！「でもSNSでは」“ネット情報”を信じすぎた患者 → 診察室で『思わぬトラブル』が！

体調が悪い時、ついネットやSNSで症状を検索してしまうことはありませんか？

今は手軽に医療情報へ触れられる時代です。しかし、その情報を信じすぎてしまうことで、医療現場では思わぬトラブルが起きることもあります。

今回は、クリニックで働く知人看護師Sさんから聞いた、「ネット情報を信じすぎた患者さん」と院長とのやり取りをご紹介します。

「でもSNSでは」が止まらない患者さん

これは、クリニックで働く知人看護師Sさんから聞いた話です。

ある日来院した患者さんは、診察室へ入るなりスマホを片手にこう話し始めたそうです。

「SNSでは違うって言ってました」



「YouTubeで見たんですけど」



「インフルエンサーの人は別の病気やって言ってました」

院長が症状や検査結果について丁寧に説明しても、患者さんは何度もネットで見た情報を持ち出し、なかなか話を聞こうとしません。

しかも、その患者さんは症状が悪化してから受診していたそうです。

「もっと早く来てくれていたら……」

スタッフも内心そう感じていたといいます。

持ち込まれるのは“見当違いな情報”ばかり

さらに困ったのは、患者さんが見せてくる情報の内容でした。

動画内では、



「この症状は◯◯病確定」



「病院は薬を出したがるだけ」



など、極端な内容が多く、医学的に誤っている部分も少なくなかったそうです。

院長が診断を伝えても、

「いや、違うと思うんですよね」

と納得しません。

その理由も、

「インフルエンサーがそう言ってたから」

というものばかり。

「早く良くなりたい」という切実な願いがあるからこそ、耳慣れないネットの情報にすがりたくなってしまうのでしょう。

診察室では、説明よりも“ネット情報の訂正”に時間が取られる状態になっていたといいます。