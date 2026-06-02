《新作》早いもの勝ちだよーーッッ！！【3COINS】全部可愛い♡「イベントグッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】といえば、おしゃれで可愛い収納グッズや便利アイテムが定番ですが、じつはシーズンごとに発売される「イベントグッズ」も人気商品の1つ。ハロウィーンやクリスマス、ひなまつりや子どもの日など、子ども向けのイベントグッズも充実しているんです。そこで今回は、可愛すぎて選べない最新イベントグッズを紹介します。

七夕グッズが販売中

5月18日に発売されたのは、七夕のイベントグッズ。星型ステッキとマントがセットの「ステッキとマント」は、お子さんの写真撮影や七夕イベントのコスチュームにぴったり。チュールとサテンを重ねた、ふんわりシルエットのマントが、動くたびにキラキラとして華やかです。

存在感抜群なコスチュームならコレ

光沢感のあるゴールドカラーの生地が、存在感を放つ「星コスチューム」。頭からかぶって顔抜き部分から顔を出すと、キラキラと華やかな星の姿に変身できます。着脱が簡単なので、複雑なコスチュームを着せるのが難しい小さなお子さんにもおすすめです。こちらのコスチュームの対象年齢は、1才以上となっています。

お部屋も七夕らしく飾り付け

七夕のイベント感を簡単に楽しむなら、「星バルーンセット」を使ってみて。月型バルーン1個と星型バルーン5個、空気入れ用ストローがセットになっているので、膨らませて飾るだけであっという間に七夕らしい飾り付けが完成します。七夕以外のイベントでも使えるので、この機会にまとめ買いしておくといいかも。

オリジナリティのある笹飾りに

七夕ならではの飾りを楽しむなら「ステッカーセット」で、オリジナリティのある笹飾りに挑戦してみて。セットには、さまざまな形の笹と竹のステッカーが入っているため、自由に組み合わせて笹飾りが作れます。ややくすみがかった色合いが、おしゃれなポイントです。

イベントグッズは早いもの勝ちのため、ゲットするなら今がチャンスです。おしゃれで可愛いグッズを揃えて、思い出に残る七夕を楽しんで。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる