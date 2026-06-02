大好きなお客様が来ることを察知して、今か今かと待ちわびる猫さんたち。玄関に向かう足取りにも、気持ちが表れていたそうで…？

再生回数15万回を突破する反響を呼んだ投稿には、「うわ～っかわいい～」「2人とも歓迎のスタンバイが早いなw」「本当に大好きなんだなぁというのが伝わってくる」といったコメントが寄せられています。

【動画：『大好きな人』が家に来ることを察知した２匹のネコ→１時間半後…想像以上の『熱烈大歓迎』】

大好きなあの人がやって来る！

YouTubeチャンネル『さもじとほたねの日常』に投稿されたのは、来客に浮かれる猫さんたちの姿。寛いでいたキジトラ猫の「さもじ」くんには早速、大好きな人が来ることが伝えられたそうです。

妹分の黒猫「ほたね」ちゃんは玄関やお部屋の中をそわそわと歩き回り、言わずともすでに察している様子だったとか。そのうちさもじくんも床に降り立ち、ふたりともお客様の到着を心待ちにしている様子だったといいます。

ルンルンなふたり

さもじくんが来客用お布団の傍で気持ち良さそうに寝ていたり、ほたねちゃんが急いで玄関に向かったり。まるで誰が来るのかわかっているかのように、早すぎるスタンバイでウェルカム状態だったというふたり。そして待つこと1時間半、そろそろお出迎えの時間だとパパさんが合図を送ると…。

猛ダッシュで駆けてくるほたねちゃんと、興奮からか膨らんだ尻尾を立てて後に続くさもじくんの姿が！可愛さ満点なふたりは、どちらも“ルンルン”の表現がぴったりなほど喜びの感情が溢れていたそう。こんなに楽しみにしてもらえるなんて羨ましいですね。

お出迎えとべったり

結局さもじくんが立ち去り、ひとり健気に待つほたねちゃんの前に現れたのは、ママさんのお父様。最初は驚いていたさもじくんも大好きなお父様だと気づくとスリスリと好きアピールをしていたそうで、ほたねちゃんは意外にもあっさりとした挨拶だったそうです。

特にさもじくんはお父様にべったりで、離れるのを拒否する懐きっぷりだったとか。笑顔になること間違いなしの大歓迎を見せてくれた、さもじくんとほたねちゃんなのでした。

投稿には「さもじさんも、ほたねさんもとっても可愛い♡」「2人とも、察するの早い！」「かしこいですね」「ルンルンの2人(2匹)と、回収拒否するさもじさんが超絶可愛いです♡」「さもちゃんに懐かれたら帰れなくなっちゃいますよね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『さもじとほたねの日常』では、さもじくんとほたねちゃんの日常の様子が投稿されています。甘えん坊でおしゃべり上手なふたりのおもしろ可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「さもじとほたねの日常」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。