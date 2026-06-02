時に人間の想像を超える姿を披露してくれる猫さん。もう二度と撮ることはできないと思われるカッコいい姿の激写に成功したそうです！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で8万表示を突破し、「躍動感！！」「鏡に映る姿が更にかっこいい」といったコメントが寄せられました。

【写真：猫が『大きく飛んだ瞬間』を撮影した結果…格闘ゲームのワンシーンのような『カッコよすぎる光景』】

格闘家ネコ、現る

Xアカウント「さにたすさんてちくわ丸の人」に登場したのは、茶白猫の「さんて」くん。投稿されたのは、二度と見ることができなさそうな"さんてくんの衝撃的な姿"です。

Xで大きな盛り上がりを見せる「#もう一度撮れと言われても撮れない写真」というハッシュタグ(2026年5月時点)。飼い主さんが投稿したのが、凄まじい跳躍力を披露するさんてくんで、その姿はまるで格闘ゲームのキャラのよう。左足を振り上げて飛び蹴りしているように見え、運動神経バツグンだということが伝わってきます。さんてくん、カッコ良すぎです…！！

飼い主さんが撮影したのはさんてくんの後ろ姿ですが、なんと鏡にはさんてくんを正面から見た姿が！後ろ姿もカッコいいですが、前から見た姿も違うカッコよさがあります。まさに奇跡的なショットと言っても過言ではありません。飼い主さんが撮影したタイミングと、さんてくんの見事な跳躍がかみ合ったからこそ生まれた、ベストショットなのでした。

かっこよすぎるさんてくんの姿にX民も驚愕！

まるで格闘家のようなカッコいい姿を披露したさんてくん。その姿を見たX民からは「鏡に映るさんて君も最高」「すごい…鏡に映るお猫様と手前のお猫様同じはずなのに違うポーズに見えますね！」「2度美味しい！」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「さにたすさんてちくわ丸の人」では、さんてくんのクスッと笑える様子に加え、思わず撫でたくなるような可愛い姿なども見ることができます。

さんてくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「さにたすさんてちくわ丸の人」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。