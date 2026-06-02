タレミやジャハンバフシュらが選出されるもアズムンが外れる

イラン代表は6月1日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む代表メンバー26人を正式発表した。

アミル・ガレノエイ監督が率いるチームには、ベテランのFWメフディ・タレミやMFアリレザ・ジャハンバフシュが選出された一方、エースとして活躍してきたFWサルダル・アズムンがメンバーから外れた。

国際試合91試合で57ゴールを挙げているアズムンは予備メンバーから外されており、アブドルカリム・ホセインザデ副大統領が復帰を呼びかけていたものの最終メンバーには選出されず。3月にも代表から外れており、地元メディアでは政府への不忠行為による追放と報じられていた。

チームはオリンピアコスに所属する33歳のタレミや、元ブライトンで現在はベルギーのFCVデンデルでプレーするジャハンバフシュらが攻撃陣を牽引する。イランはW杯の拠点をメキシコのティファナに置き、グループリーグの3試合をすべてアメリカで行う。6月15日にロサンゼルスでニュージーランド、21日にロサンゼルスでベルギー、26日にシアトルでエジプトと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）