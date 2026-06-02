あなたはAdobe Premiere Pro派？それともDaVinci Resolve派？GIGAZINE読者がどんな動画編集ソフトを使っているのか調査してみた
GIGAZINEで年に3回実施しているプレゼントアンケートでは、「コンビニのおにぎりは1個何円まで許せる？」や「記事広告では良い点も悪い点も書くべき？」など、さまざまな質問をGIGAZINE読者に投げかけています。今回は普段どんな動画編集ソフトを使っているのかを、熱心なGIGAZINE読者に質問して調査してみました。
「PCで動画編集ソフトを使っていますか？」の回答は、「使っている」(30％)、「使っていない」(70％)でした。
その他の回答をワードクラウドにしてみました。圧倒的に多かった回答は「ゆっくりMovieMaker4」です。
続いて、「スマートフォンで動画編集ソフトを使っていますか？」と質問した際の回答は、「使っている」(11％)、「使っていない」(89％)です。PCよりもスマートフォンの方が動画編集ソフトを使っているGIGAZINE読者の数は少ないという結果になりました。
使っていると回答した人に、どんな動画編集ソフトを使っているか質問したところ、最も人気だったのがCapCut(5.7％)で、以下、iMovie(3.3％)、InShot(1.6％)、その他(1.4％)、PicsArt(0.6％)、VITA(0.5％)の順に続きました。
その他の回答をワードクラウドにすると以下の通り。最も多かった回答は有料の動画編集アプリである「LumaFusion」でした。
というわけで、スマホでもPCでも動画編集ソフトを使いこなしているGIGAZINE読者に向けて記事広告を出稿してみませんか？もちろん動画編集ソフト以外の記事広告も大歓迎です。気になる人は以下の広告資料サイトから是非ご連絡ください。
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