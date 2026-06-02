『時すでにおスシ!?』第9話 鮨アカデミーの授業はついに最終段階に突入して…
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第9話が、2日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
■第9話のあらすじ
鮨アカデミーの授業はついに最終段階に突入。
集大成として、実際にお客様を相手に鮨を振る舞う“カウンター試験”の日が近づいていた。試験に向け、みなと（永作博美）たちは客役と握る役に分かれ実習に励む。試験の日を前に、大江戸（松山ケンイチ）から鮨を握る技術はもちろんだが、「人に真正面から向き合う仕事でもある」と教えられた胡桃（ファーストサマーウイカ）は、「先生にとって印象に残っているお客さんはいましたか？」と尋ねる。大江戸は“ある人物”のことを思い浮かべるが多くは語らなかった。
そしていよいよ迎えたカウンター試験当日。円陣を組み、士気をたかめる大江戸クラス。それぞれの想いで鮨を握っている中、ある人物が鮨アカデミーを訪ねてきて…。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
鮨アカデミーの授業はついに最終段階に突入。
集大成として、実際にお客様を相手に鮨を振る舞う“カウンター試験”の日が近づいていた。試験に向け、みなと（永作博美）たちは客役と握る役に分かれ実習に励む。試験の日を前に、大江戸（松山ケンイチ）から鮨を握る技術はもちろんだが、「人に真正面から向き合う仕事でもある」と教えられた胡桃（ファーストサマーウイカ）は、「先生にとって印象に残っているお客さんはいましたか？」と尋ねる。大江戸は“ある人物”のことを思い浮かべるが多くは語らなかった。
そしていよいよ迎えたカウンター試験当日。円陣を組み、士気をたかめる大江戸クラス。それぞれの想いで鮨を握っている中、ある人物が鮨アカデミーを訪ねてきて…。