こんなのあるなら教えてよ！機能も見た目もバッチリ！夏の定番100均レジャーグッズ

ダイソーのハート型水風船が可愛すぎました！飾っても様になるクオリティで、水に沈めて簡単にセットできる優秀アイテム。ゴム風船のように結ぶ必要もなく、フタは一体型で紛失の心配もありません。繰り返し使えるエコ仕様で、夏のレジャーを盛り上げてくれること間違いなしです。詳しく見ていきましょう♡

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商品情報

商品名：くり返しつかえるみずふうせん

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480722658

使うのがもったいない！キュートな水風船をGET♡

ダイソーでは夏のレジャーグッズは毎年いろいろ登場しますが、今回見つけたのは思わず「こんなのあるなら早く教えてよ！」と言いたくなるアイテム。

その名も、『くり返しつかえるみずふうせん』です。

まず見た目がとにかく可愛い！定番の丸い水風船とは違い、ぷっくりとしたハート型で、使う前からテンションが上がります。

正直、遊ぶためというより飾っておきたいと思ってしまうほどの完成度。水を入れずにインテリアとして楽しんだり、小物を中に入れてアレンジするのも面白そうです。

もちろん水風船としても優秀です。材質はシリコーンゴムで、繰り返し使えてエコな商品。

さらにフタと本体が一体化しているため、パーツをなくす心配がないのも安心感があります。

何度も遊べてコスパ◎ダイソーの『くり返しつかえるみずふうせん』

ゴム風船のように結ぶ必要がないので、お子さんでも扱いやすいのが嬉しいポイント。

使い方もシンプルで、水風船を完全に水に沈めて、中を満たした状態でフタを閉めるとキレイに入ります。

遊び方としておすすめなのはキャッチボール。投げる強さや受け取り方によって水の動きが変わり、地面に落ちれば「パンッ」と弾けるような感覚が楽しめます。

ちょっとしたスリルもあり、ゲーム性が高いので大人も夢中になれます。

強く握ると中の水が出てしまうため、必ず濡れても良い場所で遊ぶことが前提になります。公園などで遊ぶ場合は、バケツを持参するとスムーズです。

今回はダイソーの『くり返しつかえるみずふうせん』をご紹介しました。

見た目の可愛さと扱いやすさを兼ね備えたダイソーの水風船。今年の夏のレジャーに1つ加えてみてはいかがでしょうか。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。