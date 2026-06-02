100均で神グッズ見つけた…「クローゼットに余裕ができる！」「売切れ前に買い足さなきゃ！」

衣替えシーズンに大活躍するセリアの『マチ付き圧縮袋』。厚手のニットやトレーナーもスッキリ収納でき、パンパンだった収納袋にも驚くほどコンパクトにまとまります。四角く圧縮できるので、押し入れやクローゼットにもキレイに収まり、収納スペースに余裕が生まれるのも魅力。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：マチ付き圧縮袋

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦60×横60×マチ32cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687374924

クローゼットに余裕ができる！セリアの神グッズをチェック

衣替えシーズン。冬物の収納に困っている人におすすめしたい神グッズをセリアで発見しました。

今回購入したのは『マチ付き圧縮袋』。収納目安はセーターやトレーナーが約4〜10枚です。

特に感動したのがマチ付きなところ。一般的な圧縮袋と違ってたたんだ衣類をそのままスッと入れられます。

作業がとにかくスムーズになるので、衣替えのストレスがかなり減りました。

売り切れる前に買い足したい！セリアの『マチ付き圧縮袋』

早速、圧縮袋を使用していきます。湿ったままだとダニやカビの原因になるので、収納物はよく乾燥させてください。

今回は、収納袋にパンパンに詰め込んでいた冬物を圧縮してみました。厚手のニットやトレーナーなど、かさばるアイテムがぎっしり入っています。

衣類を入れたら、スライダーをゆっくりスライドさせます。約5〜6cm程度の隙間を開けておき、そこから掃除機のホースを差し込んで空気を吸いだします。

この時、ホースと収納物の間は約1〜2cm離します。離れすぎると圧縮袋がホースに吸い付いてしまうので注意が必要です。

ちなみに使用できる掃除機は、吸引仕事率が400W以上のサイクロン式、または紙パック式です。排気循環式、スティックタイプ、ハンディタイプの掃除機は使用できません。

圧縮が完了したら、掃除機のスイッチを切らずにホースを抜き、素早く隙間を閉じます。

衣類を約1／3に圧縮できるというだけあって驚くほどコンパクトに。しかも形が四角く整うので、押し入れやクローゼットの棚に収納しやすいんです。

パンパンになっていた収納袋に戻しても、すんなり収まったので感動。なんなら四隅に隙間までできて、まだ入る！と思えるくらいスッキリしました。

今回はセリアの『マチ付き圧縮袋』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。