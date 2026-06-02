100均のこれバッグに入れといて助かった！バッテリー切れも怖くない！折りたたみグッズ

暑い日の外出に限って、ハンディファンが電気切れ…。電車の待ち時間やお店の中で汗が止まらなくなると、暑さも気まずさも増していきます。そんなとき、ダイソーで見つかるコンパクトな涼感グッズをバッグに入れておくと安心です。小さくたためるので荷物のすき間に入れやすく、軽くあおぐだけでも体感がかなり違いますよ！

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商品情報

商品名：折りたたみうちわ（寿司）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480949383

バッグのすき間にしのばせておいて正解！軽くて小さい涼感グッズ！ダイソーの『折りたたみうちわ』

暑がりにとって、ハンディファンのバッテリー切れはかなり困るもの。電車の中やお店の中で汗をかいてしまうと、暑さと気まずさで落ち着かなくなることもありますよね。

筆者はそんなとき用の“予備”として、ダイソーの『折りたたみうちわ』をバッグにしのばせて持ち歩いています。ダイソーでは定番のアイテムで、こちらはお寿司柄のデザイン。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗は旅行客が多く訪れるせいか、売り場にインバウンド系のグッズがまとめられていて、そこで見つけました。

小さいのに風しっかり！電池なしでも頼れる♡

収納袋から出してみると、寿司桶をモチーフにしたうちわになっていました！まぐろ、えび、いかなどの定番ネタがずらりと並んでいて、遊び心のあるデザインです。

あおいでみると、下敷きであおぐような少し強めの風をしっかり感じます。駅まで歩いたあとでちょっと涼みたいときや、冷房の効きが弱い場所で使うとかなり違います。

ハンディファンだと充電残量を気にすることがありますが、これは当然ながら電池不要。バッグから出してすぐ使えるので、「充電してなかった…」という場面でも慌てずに済みます。

収納するときは、8の字にひねりながら重ねるようにたたんでいきます。慣れると数秒でコンパクトになるので、使い終わったあとも片付けがラクです。

ポケットサイズまで小さくなるので、バッグの内ポケットにも収まりやすく、荷物の邪魔にもなりません。収納袋付きなので、不意に広がってしまうこともなし。

収納袋にはループが付いています。カラビナなどを付ければバッグに下げて持ち歩けるのですが、開口部が横向きになる作りでした。

試しにその状態で軽く振ってみたところ、中身がするっと落ちてしまったことも。バッグの外側にぶら下げるよりも、内側に付けるほうが安心そうです。

うちわを使っている間、袋をなくさないように引っかけておく用途にも便利だと思います。

今回は、ダイソーの『折りたたみうちわ（寿司）』をご紹介しました。個人的には、スナップボタンや面ファスナーがあればさらに使いやすかったかなと思いましたが、実際、このコンパクトさはかなり便利。

ハンディファンの充電切れ対策として、バッグにひとつ入れておくと安心感があります。軽くて小さいので、バッグにひとつ入れておいても負担になりにくいのも助かるポイントです。

ダイソーへお買い物に行ったら、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。