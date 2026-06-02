100均のコラボグッズが天才すぎて拍手喝采！厚さわずか3.3cm！ありそうでなかったケース

ダイソーの『スリムパスタストッカー パスタメジャー付』は、京都芸術大学の学生さんとのコラボ商品。厚さ約3.3cmの超スリム設計が魅力で、キッチンのちょっとした隙間に収納でき、開封後のパスタ管理がぐっとラクになります。さらに計量機能付きで、袋を閉じる手間も不要。ありそうでなかったアイデアケースです！

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商品情報

商品名：スリムパスタストッカー パスタメジャー付

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：11.7cm×28cm×3.3cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480491431

隙間にスッと入る！おすすめパスタケース

ダイソーの『スリムパスタストッカー パスタメジャー付』は、京都芸術大学の学生さんと企画・開発されたコラボ商品。ロングパスタや乾麺類の保存に便利なアイテムです。

最大の特徴は、なんといっても厚さがわずか約3.3cmという超スリム設計。一般的なパスタケースの約1／3程度で、キッチンのちょっとした隙間にもスッと収納できるんです。

保存と計量ができる！ダイソーの『スリムパスタストッカー パスタメジャー付』

保存できるパスタの目安は約700g。市販で買ったパスタ1袋の中身がまるごと入るので、ケースの見た目以上に容量があります。

約1kgある大容量のパスタを保存するのには向いていませんが、開封後に中途半端に余ったパスタを移し替える用途にはぴったり。

開けた袋をクリップや輪ゴムで閉じる手間がなくなるのも、地味に嬉しいポイントです。

さらに嬉しいのが、パスタメジャー付きという点。スライド式のフタで、0.5人分と1人分を調整しながら取り出せます。

ちなみに、パスタが三日月のような形で出てくるため、1人前ずつ束になったパスタだと取り出せないかもしれません。

ケースはもちろん自立はできますが、形状的には単独で置くより、隙間収納向き。

棚の横やキッチンの空いたスペースに差し込むように保管することで、省スペース化が叶います。

今回はダイソーの『スリムパスタストッカー パスタメジャー付』をご紹介しました。

キッチン収納を少しでもスッキリさせたい方や、使いかけパスタの保管に悩んでいる方にはかなりおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。