100均のコラボグッズが天才すぎて拍手喝采！厚さわずか3.3cm！ありそうでなかったケース
商品情報
商品名：スリムパスタストッカー パスタメジャー付
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：11.7cm×28cm×3.3cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480491431
隙間にスッと入る！おすすめパスタケース
ダイソーの『スリムパスタストッカー パスタメジャー付』は、京都芸術大学の学生さんと企画・開発されたコラボ商品。ロングパスタや乾麺類の保存に便利なアイテムです。
最大の特徴は、なんといっても厚さがわずか約3.3cmという超スリム設計。一般的なパスタケースの約1／3程度で、キッチンのちょっとした隙間にもスッと収納できるんです。
保存と計量ができる！ダイソーの『スリムパスタストッカー パスタメジャー付』
保存できるパスタの目安は約700g。市販で買ったパスタ1袋の中身がまるごと入るので、ケースの見た目以上に容量があります。
約1kgある大容量のパスタを保存するのには向いていませんが、開封後に中途半端に余ったパスタを移し替える用途にはぴったり。
開けた袋をクリップや輪ゴムで閉じる手間がなくなるのも、地味に嬉しいポイントです。
さらに嬉しいのが、パスタメジャー付きという点。スライド式のフタで、0.5人分と1人分を調整しながら取り出せます。
ちなみに、パスタが三日月のような形で出てくるため、1人前ずつ束になったパスタだと取り出せないかもしれません。
ケースはもちろん自立はできますが、形状的には単独で置くより、隙間収納向き。
棚の横やキッチンの空いたスペースに差し込むように保管することで、省スペース化が叶います。
今回はダイソーの『スリムパスタストッカー パスタメジャー付』をご紹介しました。
キッチン収納を少しでもスッキリさせたい方や、使いかけパスタの保管に悩んでいる方にはかなりおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。