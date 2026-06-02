100均の曲がるブラシが優秀！100円なのによく考えられてる！手洗いつでにケアできるグッズ

手洗いの際に爪の間がしっかり洗えているか不安に感じていたので、ダイソーで見つけた『ネイルブラシ』を購入してみました！ブラシがみっちりと密集した、プラスチック製のグッズ。しならせて変形させることができるので、爪や指先を効率よく洗えます！硬めのブラシなのに痛くないのもポイント。優しくしっかり洗えますよ。

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商品情報

商品名：ネイルブラシ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131670080

たった100円で指先や爪をスッキリ洗える！ダイソーの『ネイルブラシ』

手洗いの際に爪の間がしっかり洗えているか不安…。ブラシを使わずに洗うのは限界があると思い、便利なグッズを求めてダイソーに行ってきました！

そこで見つけたのが『ネイルブラシ』。プラスチック製の爪洗いブラシです。

1本1本が尖った、ハードめのブラシ。一見痛そうに見えますが、硬すぎないので指先や爪の間を傷つけず優しく洗えます。

ブラシが密集しているので、どの角度からでもしっかりこすれるのがGOOD。

背面にはブラシの列に合わせて凹みがあり、前後にしならせることができます。

後ろにしならせる場合は、構造上ある程度のところまでしか曲がらないようになっています。

指先にフィットする形状◎密集したブラシでしっかり洗えて痛くない！

早速使用してみましたが、心配していた痛みはまったく感じず使用することができました。

よくある毛のブラシと違ってブラシがへたりにくいので、しっかりと爪先を狙ってピンポイントにブラッシングすることができます。

しならせることで、細かな部位にもあてがいやすいです。逆向きにしならせるとブラシがより密集するので、指先を包み込むように洗えます。

ただ、穴がある部分とは反対側に指を掛けにくく、握り方によっては持ちにくさを感じることもあります。手が小さい方や、力が弱い方には、この使い方は少々不向きかもしれません。

しならせなくても、普通のブラシのように手に持って洗うのもおすすめ。ブラシが心地よくフィットするので、マッサージのような感覚で使えて心地いいです！

この持ち方なら、爪の表面や脇の細かい部分も楽に洗えます。

ブラシの泡立ちは良くないので、気になる方はブラシ本体にハンドソープなどを直接つけて使用したほうがいいかもしれません。

特に固形石鹸を使用している場合は、しっかりと手で泡立ててから用したほうが良いと思います。

保管はフックに掛けるのが正解◎水切れが良く収納にも困らない！

自立させることもできますが安定感が悪く、すぐに倒れてしまうのが気になります。

平らな場所でないと置くのが難しく、我が家の洗面台は傾斜がついているタイプだったので置くのを諦めました。

保管はフックに掛けたほうが良いです。浮かせて保管できるため水もしっかり切れて、収納にも困りません。

今回は、ダイソーの『ネイルブラシ』をご紹介しました。

指先や爪周りをスッキリ洗える便利なグッズ。手洗いのついでに使えば、手軽にケアできて便利です！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。