【台風情報】気象庁が台風6号に関する「全般気象解説情報」　トラック横転の猛烈な風や河川の氾濫に警戒を　2日から奄美・九州南部接近し3日には東日本太平洋側へ

気象庁は2日早朝、台風6号に関する全般気象解説情報（11号）を出した。

台風第6号は2日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みで、3日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあるという。

奄美地方では2日は、西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけた。

九州南部・奄美地方では、今後線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がるとしている。

気象概況

台風第6号は、2日4時には奄美市の西南西約100キロにあって、1時間に約20キロの速さで北北東へ進んでいる。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで中心の東側185キロ以内と西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっている。

台風は、進路を次第に東よりに変えながら、2日夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込み。3日には本州の南岸を東北東へ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがある。

また、前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を北上する見込みとなっている。

台風本体と前線の影響で、断続的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、奄美地方、西日本と東日本太平洋側や東北太平洋側の南から南東に開けた山沿いを中心に、総降水量が多くなる見込み。

発達した雨雲が中心から離れた北側や東側にあることから、台風の中心から離れていても雨が強まり、また、中心付近以外でも風が非常に強く吹くおそれがある。

風の予想

奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、猛烈な風が吹く見込み。

きょう2日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は以下の通り。

東海地方 20メートル（30メートル）

近畿地方 25メートル（35メートル）

中国地方 20メートル（30メートル）

四国地方 30メートル（40メートル）

九州北部地方 25メートル（35メートル）

九州南部・奄美地方 30メートル（40メートル）

沖縄地方 25メートル（35メートル）

3日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は以下の通り。

東海地方 30メートル（40メートル）

近畿地方 30メートル（40メートル）

中国地方 20メートル（30メートル）

四国地方 30メートル（40メートル）

九州南部・奄美地方 23メートル（35メートル）

東北地方 20メートル（30メートル）

関東甲信地方 30メートル（40メートル）

★波の予想奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込み。

きょう2日に予想される波の高さは以下の通り。

東海地方 5メートル うねりを伴う

近畿地方 6メートル うねりを伴う

四国地方 8メートル うねりを伴う

九州北部地方 6メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 9メートル うねりを伴う

沖縄地方 8メートル うねりを伴う

3日に予想される波の高さは以下の通り。

東海地方 8メートル うねりを伴う

近畿地方 9メートル うねりを伴う

四国地方 8メートル うねりを伴う

九州北部地方 5メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 5メートル うねりを伴う

東北地方 6メートル うねりを伴う

関東甲信地方 10メートル うねりを伴う

雨の予想

奄美地方、西日本、東日本太平洋側では、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込み。

きょう2日6時から3日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 300ミリ

近畿地方 350ミリ

中国地方 120ミリ

四国地方 300ミリ

九州北部地方 250ミリ

九州南部・奄美地方 300ミリ

その後、3日6時から4日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 200ミリ

東海地方 200ミリ

東北地方 120ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあるという。

防災事項

奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込み。

奄美地方では2日は、西日本太平洋側では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも厳重に警戒するよう呼びかけている。

沖縄地方では2日は、暴風、うねりを伴う高波に警戒してください。東北太平洋側では3日から4日にかけて、暴風やうねりを伴った高波に警戒が必要だ。

奄美地方では2日は、西日本では2日から3日にかけて、東日本では3日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒が必要。

東北太平洋側では3日から4日にかけて注意・警戒を呼びかけた。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める必要がある。

九州北部地方では2日は、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水にも注意・警戒が必要だ。