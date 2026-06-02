【クロスワードクイズ】解けるとすっきり！ □に入るひらがなは？ 旬の味や尊敬を込めて呼ぶあの職業がヒント
毎日の生活の中で、少しだけ立ち止まって言葉について考える時間は、思考を健やかに保つ良い習慣になります。今回は、直感とこれまでの知識を活かして解きたいひらがなクロスワードを用意しました。すべての空欄を埋めて、すっきりとした気分を味わいましょう！
・横の並び：せ ＋ □ ＋ せ ＋ □
・縦の並び（左）：り ＋ □ ＋ ご
・縦の並び（右）：す ＋ □ ＋ か
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▼解説
・りんご（林檎）
・すいか（西瓜）
・せんせい（先生）
正解は「ん」と「い」の2文字でした。縦のラインでは、真っ赤に実った「りんご」と、夏の風物詩である「すいか」が完成します。横のラインは、学校や習い事などで尊敬を込めて呼ぶ「せんせい（先生）」が入ります。
どれも非常になじみ深い言葉ですが、一度に複数の単語を成立させる文字を探すプロセスは、記憶の整理にぴったりの頭の体操になります。パッとひらめいた時の喜びを、ぜひ日々のリフレッシュにつなげてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：り ＋ □ ＋ ご
・縦の並び（右）：す ＋ □ ＋ か
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正解：「ん」と「い」正解は「ん」と「い」でした。
▼解説
・りんご（林檎）
・すいか（西瓜）
・せんせい（先生）
正解は「ん」と「い」の2文字でした。縦のラインでは、真っ赤に実った「りんご」と、夏の風物詩である「すいか」が完成します。横のラインは、学校や習い事などで尊敬を込めて呼ぶ「せんせい（先生）」が入ります。
どれも非常になじみ深い言葉ですが、一度に複数の単語を成立させる文字を探すプロセスは、記憶の整理にぴったりの頭の体操になります。パッとひらめいた時の喜びを、ぜひ日々のリフレッシュにつなげてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)