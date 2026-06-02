2026年に10周年を迎えるアニメ『斉木楠雄のΨ難』、第1期・第2期のノンクレジットオープニング映像全4曲を初公開！

「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で６年にわたって連載、全26巻コミックス発売中、累計900万部突破の麻生周一氏による大人気コミック『斉木楠雄のΨ難』。

先日、特別ビジュアルを発表し10周年企画を様々発表しているアニメ『斉木楠雄のΨ難』10周年を記念して、2016年7月放送開始の第１期と2018年1月放送開始の第２期のノンクレジットオープニング映像をYouTubeのShoProチャンネルで初公開した。

第１期のオープニングは、鳥束零太（CV.花江夏樹）が作中替え歌を披露したことも印象的な、花江夏樹の 「青春は残酷じゃない」と、でんぱ組.incの「最Ψ最好調！」。

第２期のオープニングは、海藤瞬の歌声が印象的な斉木ックラバー feat.斉木楠雄(CV:神谷浩史)、燃堂力(CV:小野大輔)、海藤瞬(CV:島崎信長)の「Ψレントプリズナー」とShiggy Jr. の「お手上げサイキクス」。

全４曲のノンクレジットオープニング映像は、それぞれアニメ『斉木楠雄のΨ難』の世界観が詰まった映像となっている。10周年の機会に改めてチェックしてほしい。

さらに、６月８日(月)には、同チャンネルで第１期＆第２期のノンクレジットエンディング映像も公開予定。こちらもお楽しみに。

●音楽情報

第1期第1クール オープニング

花江夏樹

「青春は残酷じゃない」（日本コロムビア）

作詞・作曲：金子麻友美 編曲：佐藤清喜

配信リンクはこちら

http://saiki-k.lnk.to/1stOP

第1期第2クール オープニング

♪でんぱ組.inc

「最Ψ最好調！」（トイズファクトリー）

作詞・作曲：浅野尚志

各音楽配信プラットフォームで配信中

第2期第1クール オープニング

斉木ックラバー feat.斉木楠雄(CV:神谷浩史)、燃堂力(CV:小野大輔)、海藤瞬(CV:島崎信長)「Ψレントプリズナー」（日本コロムビア）

作詞：只野菜摘 作曲・編曲：斉木ックラバー

配信リンクはこちら

https://saiki-k.lnk.to/2ndSeasonOP

第2期第2クール オープニング

Shiggy Jr.

「お手上げサイキクス」（ビクターエンタテインメント）

作詞・作曲：原田茂幸

配信リンクはこちら

https://jvcmusic.lnk.to/oteage

アニメ『斉木楠雄のΨ難』Ψ推しエピソード投票結果発表！

アニメ「斉木楠雄のΨ難」10周年特別ビジュアル

第1期〜Ψ始動編の全56χ全280話から選ばれたΨ推しエピソードTOP10＆番外編では『メロいと思う話』『やれやれな話』『おっふな話』各TOP3を８月に発表。

本作のヒロイン・照橋心美の誕生日となる8月6日(木)にΨ推しエピソードTOP10、本作の主人公・斉木楠雄の誕生日8月16日(日)に番外編各TOP3の発表を予定しております。

Ψ推しエピソードTOP3＆番外編それぞれ第１位をジャンプチャンネルにて緊急無料配信！ランキング上位のエピソードはオンラインクジらにてグッズ販売も予定しておりますので、引き続き発表をお楽しみに！

＜Ψ推しエピソード投票結果発表＞

Ψ推しエピソードTOP10発表：８月６日(木)

番外編各TOP３発表：８月16日(日)

※現在は投票を終了しております。投票ありがとうございました。

アニメ『斉木楠雄のΨ難』10周年記念企画、引き続き続報をお楽しみにお待ちくだΨ。

●作品情報

アニメ「斉木楠雄のΨ難」

＜イントロダクション＞

「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で６年にわたって連載、全26巻コミックス発売中、累計900万部突破の麻生周一氏による大人気コミック『斉木楠雄のΨ難』。

2016年7月放送開始したアニメ『斉木楠雄のΨ難』が2026年10周年を迎えます。

2016年7月4日(月)、TVアニメ『斉木楠雄のΨ難』第1期朝は子ども向け情報バラエティ番組「おはスタ」と深夜のW放送でテレビ東京系列にて放送開始。

2018年1月16日(火)、TVアニメ『斉木楠雄のΨ難』第2期 テレビ東京系列にて放送開始。

2018年12月28日(金)、TVアニメ『斉木楠雄のΨ難』完結編 テレビ東京系列にて放送開始

2019年12月30日(月)、アニメ『斉木楠雄のΨ難』Ψ始動編 Netflixにて配信開始。

と全4期56χ280話を放送、配信してまいりました。

2026年のアニメ10周年を記念して、特別ビジュアル＆アイコンを公開いたしました。

アニメ10周年を『Ψ推しエピソード投票』など様々な企画でお祝いします。

【CAST】

斉木楠雄：神谷浩史

燃堂力：小野大輔

海藤瞬：島崎信長

灰呂杵志：日野聡

鳥束零太：花江夏樹

照橋心美：茅野愛衣

夢原知予：田村ゆかり

窪谷須亜蓮：細谷佳正

明智透真：梶裕貴

相ト命：喜多村英梨

ほか

原作コミック情報

関連書籍累計発行部数900万部突破！

コミックス全26巻販売中！

(C)麻生周一／集英社・PK学園

(C)麻生周一／集英社・PK学園2

(C)麻生周一／集英社・PK学園R

関連リンク

アニメ『斉木楠雄のΨ難』10周年特別サイト

https://anime10th.saikikusuo.com/

アニメ『斉木楠雄のΨ難』公式サイト

http://www.saikikusuo.com