騎士X - Knight X -、東名阪アルバムリリース記念ツアー特設サイト＆公演詳細・チケット販売情報を公開

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騎士X - Knight X -の東名阪アルバムリリース記念ツアーの特設サイト＆公演詳細が公開された。

アルバムリリース記念ツアー『騎士X - Knight X - Live Tour 2026-2027『Tier１』』では、大阪・東京・愛知の3都市を巡回予定。公演名の『Tier１』には、結成1周年、そしてグループ初のアルバムという“1年目”“1枚目”という節目を象徴するタイトルであることに加え、ここからすべてが始まる「PHASE1」として、この先へ続く物語の起点になる――という意味が込められている。さらに、“1＝No.1”という意味も重ね、「騎士X - Knight X -」として頂点を目指していく意思も込められている。

本公演の開催に伴い、特設サイトがオープンした。ツアーの公演詳細や今後のチケットスケジュールは、こちらの特設サイトにて確認することができる。

なお、ファンクラブLounge『A』会員を対象としたチケット「Lounge『A』最速先行(抽選)」の受付は、2026年6月6日(土)23:00よりスタート。ここから幕を開ける新たな物語の始まりを、ぜひ会場で一緒に体感してほしい。

特設サイト

https://knight-x-livetour2026.stpr.com/

●ライブ情報

騎士X - Knight X - Live Tour 2026-2027『Tier１』

― 大阪 ―

-2026年11月6日(金)

開場17:00 開演18:00

-2026年11月7日(土)

1部 開場11:00 開演12:00

2部 開場17:00 開演18:00

会場：なんばHatch

― 東京 ―

-2026年12月30日(水)

1部 開場11:00 開演12:00

2部 開場17:00 開演18:00

-2026年12月31日(木)

1部 開場11:00 開演12:00

2部 開場17:00 開演18:00

会場：豊洲PIT

― 愛知 ―

-2027年1月2日(土)

開場17:00 開演18:00

-2027年1月3日(日)

1部 開場11:00 開演12:00

2部 開場17:00 開演18:00

会場：COMTEC PORTBASE

チケット情報

Lounge『A』最速先行(抽選)

2026年6月6日(土)23:00〜2026年6月21日(日)23:59

チケット券種・料金

スタンディング：8,800円(税込)

2階指定席 ：7,700円(税込)

※【大阪公演・愛知公演のみ】

※各会場、入場時に別途ドリンク代が必要となります

チケットのお申し込みにはKnight X Family Club Lounge『A』への有料会員登録が必要です

注意事項

※本公演は、Lounge『A』のプレミアムプラン限定サービスに含まれる「チケット先行当選確率アップ」の対象となります

※スタンディング：未就学児童入場不可。小学生以上有料。整理番号順でのご入場となります

※2階指定席：3歳以上有料。3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ入場無料(ただし、お席が必要な場合は有料となります)

※抽選受付となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※同行者はLounge『A』会員・非会員の方含めてどなたでもご登録いただけます

＜STPR IDについて＞

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

登録ページ

https://id.stpr.com/

アップグレードチケット受付決定

ハイタッチ＆VIPグッズ付きスタンディング

アップグレード料金

＋6,200円(税込)＋手数料

特典

・終演後ハイタッチ

・VIPグッズ

「ハイタッチ＆VIPグッズ付きスタンディング」アップグレードチケットへの申し込みはLounge『A』最速先行受付の「スタンディング」で当選後、ご入金された方のみ可能です。

ご希望の方は「スタンディング」へお申し込みください。

※「2階指定席」はアップグレード対象外となります

※VIPグッズの詳細は後日お知らせいたします

※アップグレード受付の詳細は、特設サイトにてご確認ください

※アップグレード受付はクレジットカード支払いのみとなります。予めご了承ください

関連リンク

騎士X - Knight X -オフィシャルサイト

https://knight-x.stpr.com/