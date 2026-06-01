忘れらんねえよ、新曲「なんもねえ」が7月期TVアニメ『ヤニねこ』OPテーマに決定！7月2日デジタルリリース！

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忘れらんねえよの新曲「なんもねえ」が、2026年7月2日(木)より放送開始するTVアニメ『ヤニねこ』のOPテーマに決定した。

本アニメは、現在12巻までが刊行されている、にゃんにゃんファクトリーによる漫画『ヤニねこ』が原作。個性豊かなキャラクターのヤニまみれな日常が垣間見えるメインPVが公開され、OPテーマ「なんもねえ」の音源の一部が初解禁となった。

本楽曲は、読んだ漫画の数ではだれにも負けない忘れらんねえよ柴田が原作ファンだからこそ書き下ろした楽曲である。本アニメの初回放送と同日の7月2日(木)0:00に、デジタル配信シングルとしてリリースも決定した。

昨年、2028年に初の武道館ワンマン開催を宣言した忘れらんねえよ、それに向けての“約束”の一つはまさかのアニメOPであった。今後ほかにも数々の“約束”がなされるとのことで、高速道路のその先のでっかいステージに向けて、更に加速して走り出す忘れらんねえよの今後の動きに注目してほしい！

＜本人コメント＞

100年ぶりくらいにアニメタイアップが決まりました。

ついにきた、と思いました。

そしてそれが「ヤニねこ」のOP主題歌。

神よ…！！と思いました。

ヤニねこたちは、やらかします。

目を背けたくなるほどの痛々しいミスを繰り返します。

そう、俺たちと同じです。

いらんひと言をつい言う。

逆に、言うべきことをまんまと言い逃す。

あと何でここでってタイミングで勃起する。クソがよ。

でもそこには、ちゃんと切なる思いがあるんです。

喜んでほしい。泣き止んでほしい。

認めてほしい。ここにいていいよって言ってほしい。

なのにどうしても、上手くできないんだ。

「なんもねえ」は、そんな我々にしか分からない歌です。

人を選ぶ言葉と思考。それで結構。

俺たちを笑ったらぶっ殺す。よろしくお願いします。

●リリース情報

2026年7月2日発売

配信シングル

「なんもねえ」

●作品情報

TVアニメ『ヤニねこ』

2026年7月2日から TOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送開始！

TOKYO MX、BS11：2026年7月2日から毎週木曜日24:30〜

AT-X：2026年7月25日から毎週土曜日24:30〜(※リピート放送：毎週木曜日28:00〜)

各配信サイトにて放送後一斉配信開始！

※予告なく変更となる場合があります

＜イントロダクション＞

人間と獣人が共存する世界で、

タバコを吸ってダラダラ生きる獣人・ヤニねこ。

金なし！生活力なし！ろくでなし！

マナーやモラルは吸い殻と一緒に捨ててきた。

ヤニ臭くて、汚くて、怠惰でクズ。

吸って、吐いて、ダベって、燃えて。

だけど、それなりに充実した日々を過ごしてます。

けっこう汚いけど、ちょっとだけ励まされる！

SNSでバズり散らかしたマンガが、

まさかのTVアニメ化に挑む！

放送できなかったらごめんにゃさい！

なんだか憎めないクズねこたちがおくる、

ヤニまみれな日常をゆる〜く見守ってください。

【スタッフ】

原作：にゃんにゃんファクトリー（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：木村 拓（スタジオ・レモン）

脚本：あおしまたかし

キャラクターデザイン：松浦 力

美術監督：丸山由紀子（アトリエ・ムサ）、吉野翔太郎（アトリエ・ムサ）

色彩設計：太田ゆいは

撮影監督：米澤 寿

編集：武宮むつみ

音楽：鈴木慶一

音響監督：濱野高年

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

【キャスト】

ヤニねこ：夏吉ゆうこ

ヤクねこ：松岡美里

ハメねこ：船戸ゆり絵

カンサイねこ：清水彩香

アルねこ：井澤詩織

おちんぽ達郎：明智璃子

大家：稲田 徹

OPテーマ：忘れらんねえよ「なんもねえ」

EDテーマ：ネクライトーキー「煙とブルー」

●ライブ情報

武道館への決起ワンマンツアー「ウィーラブ言う」

8月8日（土） 開場17:30 開演18:30

会場： 新栄シャングリラ(愛知県)

8月11日（火・祝） 開場17:30 開演18:30

会場：心斎橋ANIMA (大阪府)

8月16日（日） 開場17:30 開演18:30

会場：恵比寿LIQUEDROOM(東京都)

チケット：￥4,800+D

オフィシャル最終抽選先行

受付期間：2026/5/21(木) 12:00〜6/8(月) 23:59

一般発売：6月20日（土）〜

ぴあ

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do

(C)にゃんにゃんファクトリー・講談社／ヤニねこ製作委員会

関連リンク

忘れらんねえよオフィシャルサイト

https://www.office-augusta.com/wasureranneyo/

TVアニメ「ヤニねこ」公式サイト

https://yanineko-anime.com