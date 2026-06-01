halca、TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』エンディング主題歌「NEW GAME」8月19日発売決定！

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放送が7月7日に決定しているTVアニメ『対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』のエンディング主題歌が、halcaが歌う「NEW GAME」に決定した。作詞・作曲はナナヲアカリが担当するほか、halcaからアニメ・楽曲に対する熱いコメントも到着した。

また、2026年8月19日に、halcaの13th single「NEW GAME」の発売が決定した。

リード曲「NEW GAME」は、7月から放送のTVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』のエンディング主題歌に起用。カップリングには先行配信中の新曲「あほっとぽていと」が収録される。

あわせて、早期予約特典および店舗購入者特典も決定した。

＜halca コメント＞

この度TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』エンディングテーマを担当させていただきます halcaです！

子どもの頃は飛行機で遊べるストリートファイターが楽しみで、可愛いというだけの理由で春麗を選んでいました。

今回の『対あり』をきっかけに、憧れの格ゲーを学んでいきたいです！

勝っても負けてもすべて自分の責任がのしかかる、そんな熱い世界へ一歩踏み出します！

さらに今回はアーティスト仲間のナナヲアカリちゃんに作詞作曲をお願いしました。

麗しくも激しい「NEW GAME」、ぜひお楽しみください！

＜「NEW GAME」作詞作曲担当 ナナヲアカリ コメント＞



今回、私ナナヲアカリがhalcaちゃんの新曲「NEW GAME」の作詞・作曲を担当させていただきました。

楽曲提供するのはめちゃくちゃ久しぶりで、お話をいただけてすごく光栄でした。

楽曲制作で意識したことはhalcaちゃんのカラーを出せるような跳ね感だったりメロディー感を意識して、halcaちゃんだからこそ歌える、葛藤を抱いている中でのフレッシュな素直さを詰め込んだような気がします。

アレンジもhalcaちゃんワールド全開に仕上げていただいて、とっても素敵な楽曲になっているので、ぜひぜひ楽しんでもらえると嬉しいです！

●リリース情報

halca 13th single

TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』エンディング主題歌

「NEW GAME」

8月19日発売

予約はコチラ

https://halca.lnk.to/NEWGAME_PKG

【初回生産限定盤（CD＋BD）】

価格：￥2,900＋税

品番：VVCL-2940〜2941

・トレーディングカード（全7種）2枚封入

・応募ハガキ

【通常盤（初回仕様限定盤、CD only）】

価格：￥1,500＋税

品番：VVCL-2942

・トレーディングカード（全7種）1枚封入

応募ハガキ

＜CD＞※全形態共通

01.NEW GAME（TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』エンディング主題歌）

作詞 : ナナヲアカリ 作曲：ナナヲアカリ, タイヘイ 編曲 : 川口圭太

02.あほっとぽていと（ドムドムハンバーガー インスパイアソング）

作詞：木下龍平・halca 作編曲：木下龍平

03.NEW GAME -instrumental-

04.あほっとぽていと -instrumental-

＜BD＞ ※初回生産限定盤のみ

01.NEW GAME Music Video

02.NEW GAME Music Video Making

03.あほっとぽていと Music Video

04.TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』ノンクレジットエンディングムービー

早期予約特典

特典内容：halca直筆サイン入り ポストカード

対象店舗：Sony Music Shop

ご予約対象期間：6月6日(土)23:59まで

早期予約特典の予約はこちら

【期間限定特典付き】NEW GAME【初回生産限定】

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000009852&cd=MATO000009852

【期間限定特典付き】NEW GAME【初回仕様限定】

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000009853&cd=MATO000009853

店舗購入者特典

対象店舗/特典内容

全国アニメイト (通販含む)

初回生産限定盤：オリジナルましかくブロマイド

通常盤：オリジナルL判ブロマイド（アニメイト Ver.）

※形態ごとに品目が異なります。

ゲーマーズ全店 (オンラインショップ含む)：オリジナルL判ブロマイド（ゲーマーズ Ver.）

楽天ブックス：オリジナル缶バッジ

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルミニブロマイド(54×86mm)

セブンネットショッピング：オリジナルアクリルクリップバッジ

ソフマップ×アニメガ：オリジナルアクリルコースター

Amazon.co.jp：メガジャケ

※Amazon.co.jpでは、特典付き商品のカートアップがされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求めください。

全国のCDショップ／オンラインショップ：オリジナルスマホサイズステッカー

※対象店舗は後日発表いたします。

※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※対象商品を1枚購入につき、1点の購入特典をお渡しさせていただきます。

※対象店舗・ECショップ以外での特典の配布はございません。

※対象店舗は一部を除きます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※絵柄は後日公開となります。

●作品情報

TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』

【スタッフ】

原作：江島絵理「対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」

（MFコミックス フラッパーシリーズ／KADOKAWA刊）

監督：井畑翔太

シリーズ構成：渡航

キャラクターデザイン：松本麻友子

美術設定：高橋麻穂

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：林由稀

撮影監督：伊藤康行

編集：小島俊彦

音響監督：立石弥生

音楽：橋口佳奈

アニメーション制作：ディオメディア

収録協力：FAV gaming

【キャスト】

深月 綾：長谷川育美

夜絵美緒：市ノ瀬加那

犬井 夕： 千本木彩花

一ノ瀬珠樹：下地紫野

藤宮亜里沙：長縄まりあ

フランベルジュ：アール

＜イントロダクション＞

お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾は、

校内で最も注目を集める存在「白百合さま」こと夜絵美緒に憧れていた。

「……私もお嬢さまオーラを全身に纏いたい……！」

しかしある日、綾は美緒が誰もいない教室で対戦格闘ゲームに興じている場面を目撃してしまう。

そして、美緒は綾が格闘ゲーマーであることを見抜き――!?

学内でゲームをすることは厳禁。それでも二人は、今、戦いたい！

お嬢さまたちの熱き格ゲーライフの火蓋が切って落とされる!!

書籍情報

「対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」

著：江島絵理

（MFコミックス フラッパーシリーズ／KADOKAWA刊）

1〜10巻 好評発売中

©2025 江島絵理/KADOKAWA/「対ありでした。」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』公式サイト

https://taiari-anime.com

halcaオフィシャルサイト

https://halcaofficial.com/