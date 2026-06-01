『Paradox Live THE ANIMATION』映画化決定！＆新シーズン始動！

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2026年5月30日(土)、5月31日(日)に開催される「Paradox Live Dope Show 2026」（会場：有明アリーナ）にて、『Paradox Live THE ANIMATION』の映画化が決定したことが発表された。また「Paradox Live」の新たな物語が動き出す新章始動も発表されたほか、カバーソング制作決定など新情報が発表された。

「Paradox Live」は2019年11月のプロジェクト始動以来、CDリリースやライブイベントを中心に展開し、音楽を軸に多面的なストーリーが広がるコンテンツとして注目を集めてきた。2023年10月にはTVアニメ『Paradox Live THE ANIMATION』が放送され、オンエア時には関連ワードが日本のXトレンドにたびたびランクインするなど大きな話題を呼んだ。

作中では、飽和状態となったHIPHOPカルチャーの中で誕生した新たなムーブメント“幻影ライブ”に人々が熱狂する近未来を舞台に、それぞれの音楽ジャンルでトップを走る8つのチームが様々な理由を胸に謎のステージバトル「Paradox Live」に挑む姿が描かれる。音楽・ストーリー・キャラクターが密接に絡み合いながら展開される唯一無二の世界観と、ライブさながらの熱量を持つ楽曲群で、国内外から高い支持を集める作品だ。

2026年5月30日、5月31日に有明アリーナで開催されたパラライ史上最大規模のライブ「Paradox Live Dope Show 2026」にて、『Paradox Live THE ANIMATION』の映画化決定が発表となり、これまでTVシリーズに登場したキャラクターに加え、新たなキャラクターが登場することも明らかとなった。

『Paradox Live THE ANIMATION』は2023年10月にTVアニメ化され、オンエア時にはXの日本トレンドに度々ランクインをするなど話題を呼んだ作品。今回の映画化決定にあたり、初報告知映像も解禁となった。

映像では「あの興奮が、再び映像でー」という意味深なコピーが登場した後、「Paradox Live」のロゴから「Paradox Live THE ANIMATION」のロゴに切り替わり、TVアニメシリーズにも登場した「BAE」「The Cat’s Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」「武雷管」のキャラクターたちの線画が登場。その後、本作が「映画化」が決定したことが告知されると、畳みかけるように、TVシリーズには登場しなかった「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームのメンバーの線画も映し出され、今回の映画には9チーム総勢29キャラクターが登場することが明らかに。さらに、制作スタジオは『藤本タツキ 17-26「シカク」』（映像制作担当）などを手掛ける「STUDIO GRAPH77」が行うことも発表された。なお、映画の詳細なストーリーや公開時期については現時点では明かされていないが、今後の続報を楽しみに待ちたい。

また、物語が大きく動き出す予感と期待が高まる“ティザーPV”も解禁！「Paradox Live」の新たな物語の幕開けとなる「4th SEASON」が2026年9月に開幕することが発表され、併せて『「4th SEASON」ティザーPV』も解禁となった。PVでは新シーズン開幕の告知と合わせ、カメラのシャッター音とともに、新聞記事の画像が映し出される。そこには「ファントメタル」「●●（伏字）の波、広がる」「CLUB Paradox」など、一部文字は伏せられながらも、意味深なキーワードの数々が……。そして「Paradox Liveの物語が大きく動き出す」というテロップが表示され、Paradox Liveの物語が今後どのような展開を見せていくのか、期待が高まるような内容となっている。詳細を含めた今後の続報に、乞うご期待。

さらに「Paradox Live」初のカバーソングの制作決定が発表された。企画タイトルは「PROPS」、リスペクトをこめて名曲の数々を「Paradox Live」の各チームが全9曲にわたりカバーする内容で、詳細は後日発表予定となっている。

「Paradox Live Dope Show 2026」では、30日には全26曲、31日は全29曲が披露された。公演1日目と2日目で異なる演出や楽曲が披露された本ライブは2026年6月7日（日）23：59までアーカイブ配信中。ぜひライブの模様を何度でも楽しんでほしい。さらに、本ライブのBlu-ray＆DVDが2026年10月21日に発売決定。現在予約受付中。

そして「Paradox Live」の舞台化企画「Paradox Live on Stage（通称：パラステ）」について、このたび「Paradox Live on Stage -Road to Legend- “RAGE”」（2026年10月2日(金)〜10月11日(日)）および「Paradox Live on Stage -Road to Legend- “FATE”」（2027年2月19日(金)〜2月28日(日)）の上演が決定した。

「Paradox Live on Stage」は2021年に初演、2023年には続編となる「Paradox Live on Stage vol.2」が上演され、ライブパートを中心とした「Paradox Live on Stage -THE LIVE 2026-」なども開催してきた。そしてこの度、満を持して、舞台化第3弾が上演決定。 今回の舞台では、これまで登場していた「BAE」「The Cat’s Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」のほか、「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームが舞台に初登場することも明らかになり、「Paradox Live on Stage -Road to Legend- “RAGE”」では新キャストの情報、そしてキービジュアルも解禁となった。

なお、これまでの公演では、音楽・ライブステージ・キャラクターいずれも「Paradox Live」の世界観を忠実に再現しており、ファンのみならず、アニメや2.5次元舞台好きからもそのクオリティに注目が集まっている。待望の新シリーズでどのような舞台が展開されるのか、さらなる期待が高まる。

チケットはただいま好評予約受付中。チケット情報・キャスト・公演情報詳細は「Paradox Live on Stage」公式サイトにて確認を。

●配信情報

アーカイブ配信

「Paradox Live Dope Show 2026」

有明アリーナ

2026年5月30日(土) 開場17:00 開演18:00/

2026年5月31日(日) 開場16:00 開演 17:00

5月30日(土)出演キャスト

BAE：梶原岳人、村瀬歩、96猫

The Cat‘s Whiskers： 竹内良太、林勇、寺島惇太

cozmez：小林裕介、豊永利行

悪漢奴等：近藤孝行

VISTY：伊東歌詞太郎、愛美、住谷哲栄

1Nm8：天月、北村諒

※出演者は変更になる場合がございます。

5月31日(日)出演キャスト

The Cat‘s Whiskers： 竹内良太、林勇、花江夏樹、寺島惇太

cozmez：小林裕介、豊永利行

悪漢奴等：近藤孝行、土岐隼一、畠中祐、矢野奨吾

VISTY：中島ヨシキ、伊東歌詞太郎、愛美、住谷哲栄

AMPRULE：井上麻里奈、置鮎龍太郎

1Nm8：天月、北村諒、千葉翔也

獄Luck：古川慎、バトリ勝悟、立花慎之介、小林千晃

※出演者は変更になる場合がございます。

アーカイブ配信チケット購入はこちら

SPWN

https://spwn.jp/events/evt_b00zq2Lir7wS4c8TJGBs

楽天チケット

https://r10.to/paradoxlive_dopeshow-broadcast

ZAIKO

https://paradoxlive.zaiko.io/e/paradox-dope-2026

配信チケット販売期間：2026年6月7日(日)18:00まで

アーカイブ視聴期間：各公演とも公演終了後から2026年6月7日(日)23:59まで

●リリース情報

「Paradox Live Dope Show 2026」Blu-ray&DVD

2026年10月21日発売

価格：￥13,200（税込）

＜収録内容＞

Paradox Live「Dope Show 2026」5月30日（土）、5月31日（日） 両ステージ収録予定

封入特典：ブックレット

予約はこちら

https://paradoxlive.jp/discography/detail.php?id=1021510

●作品情報

「Paradox Live」

「Paradox Live」は2019年に始動、ボイスドラマと楽曲が収録されたCDシリーズやライブイベントを中心に展開するメディアミックスプロジェクト。近未来を舞台に、それぞれの音楽ジャンルでトップを走る各HIPHOPチームのキャラクター達が自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿を描きます。

総勢29名の声優・歌い手・俳優が本プロジェクトに参加しており、豪華キャスト陣が本格ラップ楽曲を歌い上げます。

本作ではハイレベルなHIPHOP楽曲に加え、それぞれにトラウマを抱えながらもステージの上で輝こうとする個性的なキャラクター達、各チームに存在するメンバー同士の熱い絆が女性を中心に高い支持を受けており、公式YouTubeチャンネル内で公開されているMusic Videoの総再生回数は1.7億回を突破。

2021年には初の舞台化企画「Paradox Live on Stage」の上演、2023年にはTVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」の放送、2024年には、同年5月に開催されたParadox Live の4thリアルライブ「Paradox Live Dope Show 2024」を再編集したライブフィルム『Paradox Live Dope Show 2024 in CINEMA』が全国ロードショーされるなど、幅広い展開で大きな注目を集めています。

【キャスト】

個性派揃いの新世代カリスマ3人組ユニット

◆BAE

朱雀野 アレン：梶原岳人

燕 夏準：村瀬 歩

アン・フォークナー：96猫

気高き孤高の実力派4人組ユニット

◆The Cat’s Whiskers

西門 直明：竹内良太

神林 匋平：林 勇

棗 リュウ：花江夏樹

闇堂 四季：寺島惇太

社会を憂うスラム出身ダウナー系双子ユニット

◆cozmez

矢戸乃上 珂波汰：小林裕介

矢戸乃上 那由汰：豊永利行

結束の固いギャング5人組ユニット

◆悪漢奴等

翠石 依織：近藤孝行

雅邦 善：志麻

征木 北斎：土岐隼一

伊藤 紗月：畠中 祐

円山 玲央：矢野奨吾

崖っぷちからの再起を誓う４人組アイドルユニット

◆VISTY

大和憧吾：中島ヨシキ

緋景斗真：伊東歌詞太郎

呉羽 葵：愛美

三洲寺 甘太郎：住谷哲栄

抗う者すべてを屈服させる財閥主従ユニット

◆AMPRULE

燕 東夏：井上麻里奈

白 忠成：置鮎龍太郎

圧倒的天才が率いる正体不明の３人組ユニット

◆1Nm8

御山 京：天月

イツキ：北村 諒

ロクタ：千葉翔也

監獄からやってきたアウトロー４人組ユニット

◆獄Luck

犬飼憂人：古川 慎

土佐凌牙：バトリ勝悟

甲斐田 紫音：立花慎之介

御子柴 賢太：小林千晃

©Paradox Live2026

関連リンク

「Paradox Live」公式サイト

https://paradoxlive.jp/

「Paradox Live on Stage」公式サイト

https://paradoxlive-stage.jp/